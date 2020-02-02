أخضر الصالات يواجه منتخب قيرغستان

في إطار استعداداته لبطولة آسيا

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا الاثنين، أولى ودياته بمعسكره المقام حاليًا بالدمام وذلك بمواجهة منتخب قيرغستان في صالة الهيئة العامة للرياضة.

وكان المنتخب السعودي دشن أمس السبت المرحلة الثالثة من استعداداته لكأس آسيا وذلك بإقامة معسكر داخلي في مدينة الدمام يستمر حتى الـ 16 من فبراير الجاري.

وتنطلق منافسات كأس آسيا في تركمانستان خلال الفترة من 26 فبراير الجاري حتى 15 مارس المقبل، حيث يحل أخضر الصالات في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

وأدى المنتخب تدريباته بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي عمد إلى تكثيف التمارين اللياقية، وتنفيذ عددٍ من الجمل الفنية باستخدام الكرة.



واختتمت الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الصالة.