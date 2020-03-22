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الكويت تفرض حظر تجوال جزئيًّا من الـ5 مساءً إلى الـ4 صباحًا

قال نائب وزير الوزراء الكويتي ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي أمس السبت برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح فرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء البلاد من الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحًا ابتداءً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وفي التفاصيل جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الصالح في مؤتمر صحفي عقد الليلة بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف بمتابعة تداعيات كورونا.

فيروس كورونا الجديد الكويت حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تفرض حظر تجوال جزئيًّا من الـ5 مساءً إلى الـ4 صباحًا
سبق

قال نائب وزير الوزراء الكويتي ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي أمس السبت برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح فرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء البلاد من الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحًا ابتداءً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وفي التفاصيل جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الصالح في مؤتمر صحفي عقد الليلة بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف بمتابعة تداعيات كورونا.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
12:38 AM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
03:45 AM

الكويت تفرض حظر تجوال جزئيًّا من الـ5 مساءً إلى الـ4 صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,106

قال نائب وزير الوزراء الكويتي ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي أمس السبت برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح فرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء البلاد من الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحًا ابتداءً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وفي التفاصيل جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الصالح في مؤتمر صحفي عقد الليلة بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف بمتابعة تداعيات كورونا.

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