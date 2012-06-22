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إنقاذ أذن طفلة 7 سنوات من البتر بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

تعرّضت لحادث مروري وجرح تهتكي وانفصال شبه تام للأذن

تمكّن فريق طبي بقيادة استشاري جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية رئيس وحدة جراحة التجميل وفريقه المميز بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عصام حمدي، من الحفاظ على أذن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من البتر.

وفي التفاصيل، استقبل طوارئ المستشفى الطفلة عند حضورها نتيجة تعرضها لحادث مروري، أدى إلى وجود جرح تهتكي في الأذن اليسرى وانفصال شبه تام، كان من الممكن أن يؤدي إلى فقد الأذن بالكامل وتم إسعاف الطفلة وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لها وفق حالتها الحرجة في قسم الطوارئ، حيث قرّر الفريق الطبي على الفور نقل الطفلة إلى غرفة العمليات، وتم إجراء عملية دقيقة ناجحة استغرقت 3 ساعات تمّ فيها إنقاذ صيوان الأذن من البتر، وإعادة الشكل الطبيعي لها، بفضل الله، ثم بجهود الفريق الطبي، وتمّ إخراجها من المستشفى وهي بصحة جيدة بعد تلقيها العناية الطبية اللازمة.

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إنقاذ أذن طفلة 7 سنوات من البتر بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
سبق

تمكّن فريق طبي بقيادة استشاري جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية رئيس وحدة جراحة التجميل وفريقه المميز بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عصام حمدي، من الحفاظ على أذن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من البتر.

وفي التفاصيل، استقبل طوارئ المستشفى الطفلة عند حضورها نتيجة تعرضها لحادث مروري، أدى إلى وجود جرح تهتكي في الأذن اليسرى وانفصال شبه تام، كان من الممكن أن يؤدي إلى فقد الأذن بالكامل وتم إسعاف الطفلة وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لها وفق حالتها الحرجة في قسم الطوارئ، حيث قرّر الفريق الطبي على الفور نقل الطفلة إلى غرفة العمليات، وتم إجراء عملية دقيقة ناجحة استغرقت 3 ساعات تمّ فيها إنقاذ صيوان الأذن من البتر، وإعادة الشكل الطبيعي لها، بفضل الله، ثم بجهود الفريق الطبي، وتمّ إخراجها من المستشفى وهي بصحة جيدة بعد تلقيها العناية الطبية اللازمة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
11:51 AM

إنقاذ أذن طفلة 7 سنوات من البتر بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

تعرّضت لحادث مروري وجرح تهتكي وانفصال شبه تام للأذن

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محمد حضاض - جدة
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تمكّن فريق طبي بقيادة استشاري جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية رئيس وحدة جراحة التجميل وفريقه المميز بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عصام حمدي، من الحفاظ على أذن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من البتر.

وفي التفاصيل، استقبل طوارئ المستشفى الطفلة عند حضورها نتيجة تعرضها لحادث مروري، أدى إلى وجود جرح تهتكي في الأذن اليسرى وانفصال شبه تام، كان من الممكن أن يؤدي إلى فقد الأذن بالكامل وتم إسعاف الطفلة وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لها وفق حالتها الحرجة في قسم الطوارئ، حيث قرّر الفريق الطبي على الفور نقل الطفلة إلى غرفة العمليات، وتم إجراء عملية دقيقة ناجحة استغرقت 3 ساعات تمّ فيها إنقاذ صيوان الأذن من البتر، وإعادة الشكل الطبيعي لها، بفضل الله، ثم بجهود الفريق الطبي، وتمّ إخراجها من المستشفى وهي بصحة جيدة بعد تلقيها العناية الطبية اللازمة.

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