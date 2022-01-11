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البنك المركزي يعلن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة "استطلاع"

أعلن البنك المركزي السعودي عن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي تحديث هذه القواعد انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم أعمال التقنية المالية وتمكينها، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل.

وبيّن البنك المركزي، أن هذا التحديث تضمن إعادة تعريف المستفيد؛ ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة، التي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وإضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين، إضافةً إلى تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناءً على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة (الثامنة والعشرين).

كما يمكن الاطلاع على تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، من خلال زيارة موقع البنك المركزي عبر الرابط:

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/Pages/FinanceRulesAndRegulations.aspx

البنك المركزي السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنك المركزي يعلن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين
سبق

أعلن البنك المركزي السعودي عن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي تحديث هذه القواعد انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم أعمال التقنية المالية وتمكينها، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل.

وبيّن البنك المركزي، أن هذا التحديث تضمن إعادة تعريف المستفيد؛ ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة، التي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وإضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين، إضافةً إلى تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناءً على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة (الثامنة والعشرين).

كما يمكن الاطلاع على تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، من خلال زيارة موقع البنك المركزي عبر الرابط:

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/Pages/FinanceRulesAndRegulations.aspx

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
05:00 PM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
07:22 AM

البنك المركزي يعلن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة "استطلاع"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,356

أعلن البنك المركزي السعودي عن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي تحديث هذه القواعد انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم أعمال التقنية المالية وتمكينها، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل.

وبيّن البنك المركزي، أن هذا التحديث تضمن إعادة تعريف المستفيد؛ ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة، التي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وإضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين، إضافةً إلى تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناءً على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة (الثامنة والعشرين).

كما يمكن الاطلاع على تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، من خلال زيارة موقع البنك المركزي عبر الرابط:

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/Pages/FinanceRulesAndRegulations.aspx

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,407
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38 مليار ..

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