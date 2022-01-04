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مشرف معرض السيارات الكلاسيكية بمهرجان الإبل: نتبنى معايير ثابتة للمشاركة

أكد أن سقف الأسعار غير محدود.. ومرتبط بالقبول بين المالك والمشتري

يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، معرض للسيارات الكلاسيكية ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان والذي يُعنى بعرض السيارات القديمة.

وقال المشرف العام على المعرض الدكتور ناصر بن عبدالله المسعري: المعرض يضم في هذه النسخة الوانيتات الكلاسيكية فقط، لارتباطها بحياة البر والبادية، وما تشكله من تراث لأبناء الجزيرة العربية.

وأكد وجود عدد من المشاركات الخارجية من دول الكويت، والإمارات، والبحرين، وسوريا.

وأضاف "المسعري": عمُر أقدمِ وانيت مشارك يعود إلى عام 1901، وأنه يوجد معايير ثابتة معتمدة لاختيار السيارات المشاركة في المعرض؛ منها عمر السيارة، وأن تكون قابلة للقيادة، وتكون سابقة لعام 1989.

وتابع: منذ بداية مهرجانات ومعارض السيارات الكلاسيكية وهي معنية بتقدم السيارات النادرة في زمنها، والتي أصبحت بعد سنوات طويلة أكثر ندرة؛ حيث لا يمكن تحديد سقف لأسعار السيارات المشاركة، وهو مبني على قبول المالك والمشتري، وأن هناك قوائم وأدلة مبدئية تحدد قيمة السيارات الكلاسيكية.

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مشرف معرض السيارات الكلاسيكية بمهرجان الإبل: نتبنى معايير ثابتة للمشاركة
سبق

يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، معرض للسيارات الكلاسيكية ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان والذي يُعنى بعرض السيارات القديمة.

وقال المشرف العام على المعرض الدكتور ناصر بن عبدالله المسعري: المعرض يضم في هذه النسخة الوانيتات الكلاسيكية فقط، لارتباطها بحياة البر والبادية، وما تشكله من تراث لأبناء الجزيرة العربية.

وأكد وجود عدد من المشاركات الخارجية من دول الكويت، والإمارات، والبحرين، وسوريا.

وأضاف "المسعري": عمُر أقدمِ وانيت مشارك يعود إلى عام 1901، وأنه يوجد معايير ثابتة معتمدة لاختيار السيارات المشاركة في المعرض؛ منها عمر السيارة، وأن تكون قابلة للقيادة، وتكون سابقة لعام 1989.

وتابع: منذ بداية مهرجانات ومعارض السيارات الكلاسيكية وهي معنية بتقدم السيارات النادرة في زمنها، والتي أصبحت بعد سنوات طويلة أكثر ندرة؛ حيث لا يمكن تحديد سقف لأسعار السيارات المشاركة، وهو مبني على قبول المالك والمشتري، وأن هناك قوائم وأدلة مبدئية تحدد قيمة السيارات الكلاسيكية.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
12:34 PM

مشرف معرض السيارات الكلاسيكية بمهرجان الإبل: نتبنى معايير ثابتة للمشاركة

أكد أن سقف الأسعار غير محدود.. ومرتبط بالقبول بين المالك والمشتري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، معرض للسيارات الكلاسيكية ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان والذي يُعنى بعرض السيارات القديمة.

وقال المشرف العام على المعرض الدكتور ناصر بن عبدالله المسعري: المعرض يضم في هذه النسخة الوانيتات الكلاسيكية فقط، لارتباطها بحياة البر والبادية، وما تشكله من تراث لأبناء الجزيرة العربية.

وأكد وجود عدد من المشاركات الخارجية من دول الكويت، والإمارات، والبحرين، وسوريا.

وأضاف "المسعري": عمُر أقدمِ وانيت مشارك يعود إلى عام 1901، وأنه يوجد معايير ثابتة معتمدة لاختيار السيارات المشاركة في المعرض؛ منها عمر السيارة، وأن تكون قابلة للقيادة، وتكون سابقة لعام 1989.

وتابع: منذ بداية مهرجانات ومعارض السيارات الكلاسيكية وهي معنية بتقدم السيارات النادرة في زمنها، والتي أصبحت بعد سنوات طويلة أكثر ندرة؛ حيث لا يمكن تحديد سقف لأسعار السيارات المشاركة، وهو مبني على قبول المالك والمشتري، وأن هناك قوائم وأدلة مبدئية تحدد قيمة السيارات الكلاسيكية.

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