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"كيان" للأيتام تقيم اللقاء الودي الثاني للعضوات الفاعلات

لتبادل الآراء والأفكار وتحقيق أهداف الجمعية

نظمت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، اللقاء الودي الثاني للعضوات الفاعلات، السبت الماضي، بحضور نائبة الرئيس المكلف، نورة الفايز، وعضوات مجلس الإدارة وعضوات الجمعية الفاعلات ومنسوباتها.

ويهدف اللقاء إلى التعارف والتقارب بين عضوات الجمعية ونظرائهن بمجلس الإدارة، وتبادل الآراء والأفكار والقضايا حول دورهم في تحقيق أهداف الجمعية في تمكين أبنائها وبناتها ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.

ورحبت الغامدي رئيس مجلس الإدارة، سمها بنت سعيد، بالجميع، معربة عن سعادتها بلقائهم الودي الثاني شاكرة لهم كل ما قدموه من دعم مادي ومعنوي لجمعية "كيان".

وعبرت عن أملها بالاستمرار بالعطاء بالوقت والمال والجهد والأفكار، ثم تحدثت عن الجمعية ومشاريعها وأنشطتها ومشاركاتها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية وتطلعاتها للأفضل في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستسير عليها في القريب العاجل إن شاء الله.

وتحدث أعضاء مجلس الإدارة عما قدموه من جهود وعمل مثمر للجمعية وأبنائها الأيتام وعن تطلعاتهم في الفترة المقبلة، وشكرت عضوات مجلس الإدارة جميع العضوات على جهودهن المباركة لدعم الجمعية، وتمنين لهن كل الخير والتوفيق.

بعد ذلك تفضلت العضوات بالتعريف بأنفسهن وذكر إمكانية التعاون في مبادرات الجمعية والعمل بها وفق لجان ستنبثق عما قريب.

وشارك الجميع بذكر العديد الأفكار المفيدة لتطوير برامج الجمعية في ظل الاستراتيجية التي تعمل عليها وفق رؤية 2030.

وثمنت سمها الغامدي، الثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، لتمكين المرأة السعودية من المشاركة في تسيير عجلة النماء والرقي، موضحة أن المرأة السعودية لا تنقصها القدرة والكفاءة.

وبينت أن الواقع أثبت قدرتها على الإبداع والمنافسة الشريفة في شتى المجالات حتى حازت على السبق، مشيرة إلى أن الأيتام من ذوي الظروف الخاصة هم مسؤوليتنا جميعًا وكلنا يسعى لتمكينهم وبنائهم وإعطائهم الفرص المناسبة ليكونوا فاعلين في المجتمع، ثم شكرت جميع العضوات اللاتي لبين الدعوة وشكرت عضوات مجلس الإدارة ومنسوبات الجمعية على كل ما قدموه من إثراء لتجويد برامج الجمعية.

كيان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"كيان" للأيتام تقيم اللقاء الودي الثاني للعضوات الفاعلات
سبق

نظمت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، اللقاء الودي الثاني للعضوات الفاعلات، السبت الماضي، بحضور نائبة الرئيس المكلف، نورة الفايز، وعضوات مجلس الإدارة وعضوات الجمعية الفاعلات ومنسوباتها.

ويهدف اللقاء إلى التعارف والتقارب بين عضوات الجمعية ونظرائهن بمجلس الإدارة، وتبادل الآراء والأفكار والقضايا حول دورهم في تحقيق أهداف الجمعية في تمكين أبنائها وبناتها ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.

ورحبت الغامدي رئيس مجلس الإدارة، سمها بنت سعيد، بالجميع، معربة عن سعادتها بلقائهم الودي الثاني شاكرة لهم كل ما قدموه من دعم مادي ومعنوي لجمعية "كيان".

وعبرت عن أملها بالاستمرار بالعطاء بالوقت والمال والجهد والأفكار، ثم تحدثت عن الجمعية ومشاريعها وأنشطتها ومشاركاتها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية وتطلعاتها للأفضل في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستسير عليها في القريب العاجل إن شاء الله.

وتحدث أعضاء مجلس الإدارة عما قدموه من جهود وعمل مثمر للجمعية وأبنائها الأيتام وعن تطلعاتهم في الفترة المقبلة، وشكرت عضوات مجلس الإدارة جميع العضوات على جهودهن المباركة لدعم الجمعية، وتمنين لهن كل الخير والتوفيق.

بعد ذلك تفضلت العضوات بالتعريف بأنفسهن وذكر إمكانية التعاون في مبادرات الجمعية والعمل بها وفق لجان ستنبثق عما قريب.

وشارك الجميع بذكر العديد الأفكار المفيدة لتطوير برامج الجمعية في ظل الاستراتيجية التي تعمل عليها وفق رؤية 2030.

وثمنت سمها الغامدي، الثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، لتمكين المرأة السعودية من المشاركة في تسيير عجلة النماء والرقي، موضحة أن المرأة السعودية لا تنقصها القدرة والكفاءة.

وبينت أن الواقع أثبت قدرتها على الإبداع والمنافسة الشريفة في شتى المجالات حتى حازت على السبق، مشيرة إلى أن الأيتام من ذوي الظروف الخاصة هم مسؤوليتنا جميعًا وكلنا يسعى لتمكينهم وبنائهم وإعطائهم الفرص المناسبة ليكونوا فاعلين في المجتمع، ثم شكرت جميع العضوات اللاتي لبين الدعوة وشكرت عضوات مجلس الإدارة ومنسوبات الجمعية على كل ما قدموه من إثراء لتجويد برامج الجمعية.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
05:37 PM

"كيان" للأيتام تقيم اللقاء الودي الثاني للعضوات الفاعلات

لتبادل الآراء والأفكار وتحقيق أهداف الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، اللقاء الودي الثاني للعضوات الفاعلات، السبت الماضي، بحضور نائبة الرئيس المكلف، نورة الفايز، وعضوات مجلس الإدارة وعضوات الجمعية الفاعلات ومنسوباتها.

ويهدف اللقاء إلى التعارف والتقارب بين عضوات الجمعية ونظرائهن بمجلس الإدارة، وتبادل الآراء والأفكار والقضايا حول دورهم في تحقيق أهداف الجمعية في تمكين أبنائها وبناتها ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.

ورحبت الغامدي رئيس مجلس الإدارة، سمها بنت سعيد، بالجميع، معربة عن سعادتها بلقائهم الودي الثاني شاكرة لهم كل ما قدموه من دعم مادي ومعنوي لجمعية "كيان".

وعبرت عن أملها بالاستمرار بالعطاء بالوقت والمال والجهد والأفكار، ثم تحدثت عن الجمعية ومشاريعها وأنشطتها ومشاركاتها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية وتطلعاتها للأفضل في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستسير عليها في القريب العاجل إن شاء الله.

وتحدث أعضاء مجلس الإدارة عما قدموه من جهود وعمل مثمر للجمعية وأبنائها الأيتام وعن تطلعاتهم في الفترة المقبلة، وشكرت عضوات مجلس الإدارة جميع العضوات على جهودهن المباركة لدعم الجمعية، وتمنين لهن كل الخير والتوفيق.

بعد ذلك تفضلت العضوات بالتعريف بأنفسهن وذكر إمكانية التعاون في مبادرات الجمعية والعمل بها وفق لجان ستنبثق عما قريب.

وشارك الجميع بذكر العديد الأفكار المفيدة لتطوير برامج الجمعية في ظل الاستراتيجية التي تعمل عليها وفق رؤية 2030.

وثمنت سمها الغامدي، الثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، لتمكين المرأة السعودية من المشاركة في تسيير عجلة النماء والرقي، موضحة أن المرأة السعودية لا تنقصها القدرة والكفاءة.

وبينت أن الواقع أثبت قدرتها على الإبداع والمنافسة الشريفة في شتى المجالات حتى حازت على السبق، مشيرة إلى أن الأيتام من ذوي الظروف الخاصة هم مسؤوليتنا جميعًا وكلنا يسعى لتمكينهم وبنائهم وإعطائهم الفرص المناسبة ليكونوا فاعلين في المجتمع، ثم شكرت جميع العضوات اللاتي لبين الدعوة وشكرت عضوات مجلس الإدارة ومنسوبات الجمعية على كل ما قدموه من إثراء لتجويد برامج الجمعية.

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