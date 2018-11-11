النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليالي فيفاء .. "العماية" تعانق القمم والسفوح .. والندى والضباب قصة عشق ارتبطت بالجبال

بعد الأجواء الماطرة التي شهدتها مساء الليلة .. تتزين المحافظة بمنظر بديع

بعد الأجواء الماطرة التي شهدتها محافظة فيفاء مساء الليلة، تتزين المحافظة بمنظر رهيب من الضباب الملتف حول الجبال.

حيث تشهد المحافظة أجواءً ضبابية كثيفة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتغطي المنازل والطرق وتتشكل حول الجبال في مشهد مهيب.

ويحل الندى والضباب أو كما يطلق عليه أهل فيفاء "العماية" على فيفاء طوال العام وفي ليالي الشتاء غالبًا، في قصة عشق ارتبط فيها الضباب بالجبل، فلا تكاد ترى المنازل المجاورة من كثافة الضباب، وفي ساعات الليل المتأخرة وأثناء خروجك في ساعات الصباح الأولى تغتسل ملابسك من أوراق الشجر المائلة والمحملة بقطرات الندى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ليالي فيفاء .. "العماية" تعانق القمم والسفوح .. والندى والضباب قصة عشق ارتبطت بالجبال
سبق

بعد الأجواء الماطرة التي شهدتها محافظة فيفاء مساء الليلة، تتزين المحافظة بمنظر رهيب من الضباب الملتف حول الجبال.

حيث تشهد المحافظة أجواءً ضبابية كثيفة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتغطي المنازل والطرق وتتشكل حول الجبال في مشهد مهيب.

ويحل الندى والضباب أو كما يطلق عليه أهل فيفاء "العماية" على فيفاء طوال العام وفي ليالي الشتاء غالبًا، في قصة عشق ارتبط فيها الضباب بالجبل، فلا تكاد ترى المنازل المجاورة من كثافة الضباب، وفي ساعات الليل المتأخرة وأثناء خروجك في ساعات الصباح الأولى تغتسل ملابسك من أوراق الشجر المائلة والمحملة بقطرات الندى.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
10:04 PM

ليالي فيفاء .. "العماية" تعانق القمم والسفوح .. والندى والضباب قصة عشق ارتبطت بالجبال

بعد الأجواء الماطرة التي شهدتها مساء الليلة .. تتزين المحافظة بمنظر بديع

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
2
2,806

بعد الأجواء الماطرة التي شهدتها محافظة فيفاء مساء الليلة، تتزين المحافظة بمنظر رهيب من الضباب الملتف حول الجبال.

حيث تشهد المحافظة أجواءً ضبابية كثيفة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتغطي المنازل والطرق وتتشكل حول الجبال في مشهد مهيب.

ويحل الندى والضباب أو كما يطلق عليه أهل فيفاء "العماية" على فيفاء طوال العام وفي ليالي الشتاء غالبًا، في قصة عشق ارتبط فيها الضباب بالجبل، فلا تكاد ترى المنازل المجاورة من كثافة الضباب، وفي ساعات الليل المتأخرة وأثناء خروجك في ساعات الصباح الأولى تغتسل ملابسك من أوراق الشجر المائلة والمحملة بقطرات الندى.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,423
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,702
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,159
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,293

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة