أمير الباحة يضع حجر أساس "طريق العقيق- القرى" و"الباحة- الرين- الرياض"

بتكلفة 384 مليون ريال.. ووزير النقل شارك في التدشين عبر الاتصال المرئي

نوّه الأمير الدكتور حسام بن عبدالعزيز بن سعود أمير منطقة الباحة، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من اهتمام وعناية بكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطنين في هذه البلاد المباركة، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات، رافعاً باسمه واسم أهالي منطقة الباحة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على دعمهما المتواصل لمنطقة الباحة.

جاء ذلك خلال وضعه اليوم عن بعد من مكتبه بالإمارة، بمشاركة وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية للطرق بالمنطقة ومحافظاتها، مرحباً بمشاركة "الجاسر" عبر الاتصال المرئي، مُقدماً له شكره وتقديره على حرصه على مشاريع الطرق بالمنطقة، ومنوهاً الجهود الموفقة التي يبذلها فرع وزارة النقل بالمنطقة.

وأكد أمير منطقة الباحة أن هذه الطرق المعتمدة الجديدة ستسهم في تنمية المنطقة وتيسير حركة التنقل لأهالي المنطقة وزوارها، وربط أجزائها مع بعضها، وربطها بالمناطق الأخرى، مشدداً على أهمية إنجازها وَفْق الجدول الزمني المحدد، وأن تكون وَفْق المواصفات الفنية المعتمدة لكل مشروع، مع ضرورة أخذ احتياطات السلامة كافة، والحرص على المتابعة المستمرة لكل مراحل التنفيذ.

وتضمنت مشروعات الطرق الجديدة التي تم اعتمادها ووضع سموه حجر أساسها، مشروع طريق العقيق - القرى "المرحلة الأخيرة"، الذي يبلغ طوله 20 كيلو متر ويربط محافظة العقيق بمحافظة القرى ويتقاطع مع مفرق بيدة على طريق الملك عبدالعزيز، وبتكلفة أجمالية بلغت نحو 300 مليون ومدة تنفيذه 3 سنوات.

كما وضع أمير المنطقة حجر الأساس لمشروع طريق الباحة- الرين- الرياض (المرحلة الأخيرة) بطول 34 كيلومتراً وبتكلفة 84 مليون ريال ومدة تنفيذه 3 سنوات.

من جانبه، أكد وزير النقل أن هذه المشاريع الضخمة، تأتي ضمن سلسلة من المشروعات القادمة التي ستشهدها المنطقة، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين من الدعم السخي والمتابعة المستمرة، تجني ثمارها اليوم في هذه المنطقة، معرباً عن شكره لأمير منطقة الباحة على ما يوليه من حرص واهتمام بمشاريع الطرق بالمنطقة وما يلقاه فرع الوزارة من دعمه.

وحضر وضع حجر الأساس وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي.