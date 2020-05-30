النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

بقيمة سوقية 75 مليار دولار.. "تيك توك" المستفيد الأكبر من كورونا

وفق شركة TREND المتخصصة في الأبحاث الإعلامية والاتصال الرقمي

رصد تقرير حديث عن تطبيق "تيك توك" في المملكة العربية السعودية والعالم، واقع التطبيق منذ انطلاقته، وما حققه من أرباح أثناء انتشار جائحة كورونا، بجانب المميزات والثغرات التي يتضمنها التطبيق.

وأوضح التقرير التي عرضته شركة TREND المتخصصة في الأبحاث الإعلامية والاتصال الرقمي أن عدد المستخدمين في السعودية بلغ 10 ملايين مستخدم حتى شهر يناير من العام 2020، ووصل لـ11 مليون مستخدم خلال شهر إبريل من ذات العام، في حين بلغ حجم المشاهدات في وسم (#خليك_في_البيت)، 250 مليون مشاهدة.

وأشار التقرير إلى عدد عمليات التثبيت الجديدة خلال الربع الأول من 2020 والتي بلغت 315 مليون علمية تثبيت، ليتخطى حاجز ملياري عملية تحميل على متجر Google Play وApple Stor، وحدد التقرير أعلى الدول تحميلاً خلال الربع الأول من 2020، حيث جاءت الهند في المرتبة الأولى بـ611 مليوناً، والصين بـ200 مليون، والولايات المتحدة بـ165 مليون مستخدم.

وتضمّن التقرير عدد المستخدمين الذي بلغ 800 مليون مستخدم حول العالم، مشيراً إلى قيمة التطبيق السوقية والتي تقدر بـ75 مليار دولار، وحصل التطبيق على أكثر من 15 مليون تقييم، شمل التقييم عدداً من النقاط؛ مثل الإشادة بالمحتوى الكوميدي، والتعرف على ثقافات العالم من خلال مشاهدة يومياتهم، بالإضافة على القدرة على اختيار المحتوى المطلوب، والسماح بالإبلاغ عن المحتوى المسيء وغير اللائق.

وأفاد التقرير بأن قيمة إنفاق الإعلانات في التطبيق بلغت 457 مليون دولار، حيث تأتي الصين في مقدمة الدول بحسب التوزيع الجغرافي للإنفاق بـ331 مليون دولار، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ87 مليون دولار، ثم بريطانيا بـ9 ملايين دولار، كما بلغ حجم الإيرادات من Apple Store، 435 مليون دولار، و21 مليون دولار من Google Play.

للاطلاع على التقرير كاملاً هنا. (إضافة رابط التقرير في موقع ترند)

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بقيمة سوقية 75 مليار دولار.. "تيك توك" المستفيد الأكبر من كورونا
سبق

رصد تقرير حديث عن تطبيق "تيك توك" في المملكة العربية السعودية والعالم، واقع التطبيق منذ انطلاقته، وما حققه من أرباح أثناء انتشار جائحة كورونا، بجانب المميزات والثغرات التي يتضمنها التطبيق.

وأوضح التقرير التي عرضته شركة TREND المتخصصة في الأبحاث الإعلامية والاتصال الرقمي أن عدد المستخدمين في السعودية بلغ 10 ملايين مستخدم حتى شهر يناير من العام 2020، ووصل لـ11 مليون مستخدم خلال شهر إبريل من ذات العام، في حين بلغ حجم المشاهدات في وسم (#خليك_في_البيت)، 250 مليون مشاهدة.

وأشار التقرير إلى عدد عمليات التثبيت الجديدة خلال الربع الأول من 2020 والتي بلغت 315 مليون علمية تثبيت، ليتخطى حاجز ملياري عملية تحميل على متجر Google Play وApple Stor، وحدد التقرير أعلى الدول تحميلاً خلال الربع الأول من 2020، حيث جاءت الهند في المرتبة الأولى بـ611 مليوناً، والصين بـ200 مليون، والولايات المتحدة بـ165 مليون مستخدم.

وتضمّن التقرير عدد المستخدمين الذي بلغ 800 مليون مستخدم حول العالم، مشيراً إلى قيمة التطبيق السوقية والتي تقدر بـ75 مليار دولار، وحصل التطبيق على أكثر من 15 مليون تقييم، شمل التقييم عدداً من النقاط؛ مثل الإشادة بالمحتوى الكوميدي، والتعرف على ثقافات العالم من خلال مشاهدة يومياتهم، بالإضافة على القدرة على اختيار المحتوى المطلوب، والسماح بالإبلاغ عن المحتوى المسيء وغير اللائق.

وأفاد التقرير بأن قيمة إنفاق الإعلانات في التطبيق بلغت 457 مليون دولار، حيث تأتي الصين في مقدمة الدول بحسب التوزيع الجغرافي للإنفاق بـ331 مليون دولار، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ87 مليون دولار، ثم بريطانيا بـ9 ملايين دولار، كما بلغ حجم الإيرادات من Apple Store، 435 مليون دولار، و21 مليون دولار من Google Play.

للاطلاع على التقرير كاملاً هنا. (إضافة رابط التقرير في موقع ترند)

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
03:01 PM

بقيمة سوقية 75 مليار دولار.. "تيك توك" المستفيد الأكبر من كورونا

وفق شركة TREND المتخصصة في الأبحاث الإعلامية والاتصال الرقمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,620

رصد تقرير حديث عن تطبيق "تيك توك" في المملكة العربية السعودية والعالم، واقع التطبيق منذ انطلاقته، وما حققه من أرباح أثناء انتشار جائحة كورونا، بجانب المميزات والثغرات التي يتضمنها التطبيق.

وأوضح التقرير التي عرضته شركة TREND المتخصصة في الأبحاث الإعلامية والاتصال الرقمي أن عدد المستخدمين في السعودية بلغ 10 ملايين مستخدم حتى شهر يناير من العام 2020، ووصل لـ11 مليون مستخدم خلال شهر إبريل من ذات العام، في حين بلغ حجم المشاهدات في وسم (#خليك_في_البيت)، 250 مليون مشاهدة.

وأشار التقرير إلى عدد عمليات التثبيت الجديدة خلال الربع الأول من 2020 والتي بلغت 315 مليون علمية تثبيت، ليتخطى حاجز ملياري عملية تحميل على متجر Google Play وApple Stor، وحدد التقرير أعلى الدول تحميلاً خلال الربع الأول من 2020، حيث جاءت الهند في المرتبة الأولى بـ611 مليوناً، والصين بـ200 مليون، والولايات المتحدة بـ165 مليون مستخدم.

وتضمّن التقرير عدد المستخدمين الذي بلغ 800 مليون مستخدم حول العالم، مشيراً إلى قيمة التطبيق السوقية والتي تقدر بـ75 مليار دولار، وحصل التطبيق على أكثر من 15 مليون تقييم، شمل التقييم عدداً من النقاط؛ مثل الإشادة بالمحتوى الكوميدي، والتعرف على ثقافات العالم من خلال مشاهدة يومياتهم، بالإضافة على القدرة على اختيار المحتوى المطلوب، والسماح بالإبلاغ عن المحتوى المسيء وغير اللائق.

وأفاد التقرير بأن قيمة إنفاق الإعلانات في التطبيق بلغت 457 مليون دولار، حيث تأتي الصين في مقدمة الدول بحسب التوزيع الجغرافي للإنفاق بـ331 مليون دولار، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ87 مليون دولار، ثم بريطانيا بـ9 ملايين دولار، كما بلغ حجم الإيرادات من Apple Store، 435 مليون دولار، و21 مليون دولار من Google Play.

للاطلاع على التقرير كاملاً هنا. (إضافة رابط التقرير في موقع ترند)

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,640
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,936
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,948
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,726

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة