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أمير الرياض يرعى ختام الملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة

أشاد بجهود جمعية "لأجلهم" لما تقدمه من عطاءات لأبناء الوطن

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس حفل اختتام الملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنظمه جمعية " لأجلهم" في فندق الإنتركونتننتال بالرياض.

وتفصيلاً، قال أمير الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل :" الحقيقة الإنسان يسعد في مثل هذه المناسبات حينما يرى أبناء الوطن وبناته يقفون في هذه المواقف المشرفة لرعاية هذه الفئة للمجتمع وبلا شك هذا الدور المهم جداً، ويعد دوراً من أدوار التكافل الاجتماعي فأرجو التوفيق للجميع، وجمعية " لأجلهم " بقيادة الأميرة نوف وزملائها بمجلس الإدارة أعتقد أنهم يخطون خطوات مميزة لمستوى رائع جداً ومنهج جميل ويقدمون هذه الباقات من هذه العطاءات لأبناء وبنات الوطن.

وأضاف: وطننا ولله الحمد يشجع هذه الأمور جميعها بقيادة رائدنا وقائدنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وهذه الدولة الرشيدة تقف مع هذه الفئات ومع العمل الاجتماعي.

وتابع :"أشيد بمن يتبارى ويقدم هذا الدعم في هذه الجمعيات التي تنظر إلى العطاء أهم أمورها وأهم ما يجب أن تقوم به فأرجو إن شاء الله أن يوفقوا جميعاً لرعاية الشؤون الاجتماعية هذا الأمر الذي تقدمه وأن يقفوا معه خير موقف لأننا في حاجة لمثل هذه الأمور ليكون التكافل الاجتماعي على أكمل صورة في بلدنا المعطاء ".

وكان الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة قد بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت رئيس مجلس إدارة جمعية " لأجلهم " صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر كلمة أوضحت فيها الرؤية المستقبلية ورسالة الجمعية وأهدافها، مبينة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها وتشرف عليها.

وأشارت إلى أن الملتقى وما شهده من ورش ومحاضرات قدمها عدد من المختصين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وحضرها أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وطلاب الجامعات والمهتمون بالمجال.

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة الرياض الجهات الداعمة، ثم التقطت الصور التذكارية.

وقد كرَّم أمير الرياض سعيد العجل رئيس مجلس إدارة ملتقى صحافيو الوطن، الراعي الإعلامي بملتقى أُسر ذوي الإعاقة "لأجلهم"، والجهات الداعمة والراعية والمشاركة في فعاليات الملتقى وبرامج الجمعية.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر الملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة جمعية " لأجلهم"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يرعى ختام الملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس حفل اختتام الملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنظمه جمعية " لأجلهم" في فندق الإنتركونتننتال بالرياض.

وتفصيلاً، قال أمير الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل :" الحقيقة الإنسان يسعد في مثل هذه المناسبات حينما يرى أبناء الوطن وبناته يقفون في هذه المواقف المشرفة لرعاية هذه الفئة للمجتمع وبلا شك هذا الدور المهم جداً، ويعد دوراً من أدوار التكافل الاجتماعي فأرجو التوفيق للجميع، وجمعية " لأجلهم " بقيادة الأميرة نوف وزملائها بمجلس الإدارة أعتقد أنهم يخطون خطوات مميزة لمستوى رائع جداً ومنهج جميل ويقدمون هذه الباقات من هذه العطاءات لأبناء وبنات الوطن.

وأضاف: وطننا ولله الحمد يشجع هذه الأمور جميعها بقيادة رائدنا وقائدنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وهذه الدولة الرشيدة تقف مع هذه الفئات ومع العمل الاجتماعي.

وتابع :"أشيد بمن يتبارى ويقدم هذا الدعم في هذه الجمعيات التي تنظر إلى العطاء أهم أمورها وأهم ما يجب أن تقوم به فأرجو إن شاء الله أن يوفقوا جميعاً لرعاية الشؤون الاجتماعية هذا الأمر الذي تقدمه وأن يقفوا معه خير موقف لأننا في حاجة لمثل هذه الأمور ليكون التكافل الاجتماعي على أكمل صورة في بلدنا المعطاء ".

وكان الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة قد بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت رئيس مجلس إدارة جمعية " لأجلهم " صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر كلمة أوضحت فيها الرؤية المستقبلية ورسالة الجمعية وأهدافها، مبينة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها وتشرف عليها.

وأشارت إلى أن الملتقى وما شهده من ورش ومحاضرات قدمها عدد من المختصين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وحضرها أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وطلاب الجامعات والمهتمون بالمجال.

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة الرياض الجهات الداعمة، ثم التقطت الصور التذكارية.

وقد كرَّم أمير الرياض سعيد العجل رئيس مجلس إدارة ملتقى صحافيو الوطن، الراعي الإعلامي بملتقى أُسر ذوي الإعاقة "لأجلهم"، والجهات الداعمة والراعية والمشاركة في فعاليات الملتقى وبرامج الجمعية.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
12:34 AM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
03:09 AM

أمير الرياض يرعى ختام الملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة

أشاد بجهود جمعية "لأجلهم" لما تقدمه من عطاءات لأبناء الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس حفل اختتام الملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنظمه جمعية " لأجلهم" في فندق الإنتركونتننتال بالرياض.

وتفصيلاً، قال أمير الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل :" الحقيقة الإنسان يسعد في مثل هذه المناسبات حينما يرى أبناء الوطن وبناته يقفون في هذه المواقف المشرفة لرعاية هذه الفئة للمجتمع وبلا شك هذا الدور المهم جداً، ويعد دوراً من أدوار التكافل الاجتماعي فأرجو التوفيق للجميع، وجمعية " لأجلهم " بقيادة الأميرة نوف وزملائها بمجلس الإدارة أعتقد أنهم يخطون خطوات مميزة لمستوى رائع جداً ومنهج جميل ويقدمون هذه الباقات من هذه العطاءات لأبناء وبنات الوطن.

وأضاف: وطننا ولله الحمد يشجع هذه الأمور جميعها بقيادة رائدنا وقائدنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وهذه الدولة الرشيدة تقف مع هذه الفئات ومع العمل الاجتماعي.

وتابع :"أشيد بمن يتبارى ويقدم هذا الدعم في هذه الجمعيات التي تنظر إلى العطاء أهم أمورها وأهم ما يجب أن تقوم به فأرجو إن شاء الله أن يوفقوا جميعاً لرعاية الشؤون الاجتماعية هذا الأمر الذي تقدمه وأن يقفوا معه خير موقف لأننا في حاجة لمثل هذه الأمور ليكون التكافل الاجتماعي على أكمل صورة في بلدنا المعطاء ".

وكان الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة قد بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت رئيس مجلس إدارة جمعية " لأجلهم " صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر كلمة أوضحت فيها الرؤية المستقبلية ورسالة الجمعية وأهدافها، مبينة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها وتشرف عليها.

وأشارت إلى أن الملتقى وما شهده من ورش ومحاضرات قدمها عدد من المختصين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وحضرها أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وطلاب الجامعات والمهتمون بالمجال.

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة الرياض الجهات الداعمة، ثم التقطت الصور التذكارية.

وقد كرَّم أمير الرياض سعيد العجل رئيس مجلس إدارة ملتقى صحافيو الوطن، الراعي الإعلامي بملتقى أُسر ذوي الإعاقة "لأجلهم"، والجهات الداعمة والراعية والمشاركة في فعاليات الملتقى وبرامج الجمعية.

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