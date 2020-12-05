النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضمك يقلب الطاولة في وجه الأهلي.. و"أبوشرارة" يحرق شباك "العويس" بهدف قاتل

في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قلب ضمك الطاولة في وجه الأهلي، وسجل انتصاره الأول في الدوري 4/3، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة بقي الأهلي ثالثاً برصيد 13 نقطه، فيما صعد ضمك للمركز 15 برصيد 4 نقاط.

الشوط الأول انتهى أهلاوياً مستوى ونتيجةً، ولم يتأخر كثيراً عن زيارة مرمى حارس ضمك مصطفى زغبه، حيث أحرز صامويل أوسو، هدفين متتاليين عند الدقائق 12، 18، قبل أن يقلص "زيلايا" النتيجة لضمك من ركلة جزاء عند الدقيقة 24 على يمين حارس الأهلي محمد العويس.

لكن "فيجستا" عزز النتيجة للأهلي بهدف ثالث عند الدقيقة 35، بعد استثماره خطأ من قبل دفاع ضمك.

في الشوط الثاني، عاد ضمك للمباراة من جديد وعدل النتيجة بعد تسجيل هدفين متتاليين عن طريق "زيلايا " وفاروق شافعي عند الدقائق 75، 76.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90 سجل مازن أبوشرارة في الوقت القاتل هدف ضمك الرابع برأسية رائعة داخل شباك "العويس".

ضمك الأهلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ضمك يقلب الطاولة في وجه الأهلي.. و"أبوشرارة" يحرق شباك "العويس" بهدف قاتل
سبق

قلب ضمك الطاولة في وجه الأهلي، وسجل انتصاره الأول في الدوري 4/3، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة بقي الأهلي ثالثاً برصيد 13 نقطه، فيما صعد ضمك للمركز 15 برصيد 4 نقاط.

الشوط الأول انتهى أهلاوياً مستوى ونتيجةً، ولم يتأخر كثيراً عن زيارة مرمى حارس ضمك مصطفى زغبه، حيث أحرز صامويل أوسو، هدفين متتاليين عند الدقائق 12، 18، قبل أن يقلص "زيلايا" النتيجة لضمك من ركلة جزاء عند الدقيقة 24 على يمين حارس الأهلي محمد العويس.

لكن "فيجستا" عزز النتيجة للأهلي بهدف ثالث عند الدقيقة 35، بعد استثماره خطأ من قبل دفاع ضمك.

في الشوط الثاني، عاد ضمك للمباراة من جديد وعدل النتيجة بعد تسجيل هدفين متتاليين عن طريق "زيلايا " وفاروق شافعي عند الدقائق 75، 76.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90 سجل مازن أبوشرارة في الوقت القاتل هدف ضمك الرابع برأسية رائعة داخل شباك "العويس".

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
05:58 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
08:59 PM

ضمك يقلب الطاولة في وجه الأهلي.. و"أبوشرارة" يحرق شباك "العويس" بهدف قاتل

في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
30
6,148

قلب ضمك الطاولة في وجه الأهلي، وسجل انتصاره الأول في الدوري 4/3، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة بقي الأهلي ثالثاً برصيد 13 نقطه، فيما صعد ضمك للمركز 15 برصيد 4 نقاط.

الشوط الأول انتهى أهلاوياً مستوى ونتيجةً، ولم يتأخر كثيراً عن زيارة مرمى حارس ضمك مصطفى زغبه، حيث أحرز صامويل أوسو، هدفين متتاليين عند الدقائق 12، 18، قبل أن يقلص "زيلايا" النتيجة لضمك من ركلة جزاء عند الدقيقة 24 على يمين حارس الأهلي محمد العويس.

لكن "فيجستا" عزز النتيجة للأهلي بهدف ثالث عند الدقيقة 35، بعد استثماره خطأ من قبل دفاع ضمك.

في الشوط الثاني، عاد ضمك للمباراة من جديد وعدل النتيجة بعد تسجيل هدفين متتاليين عن طريق "زيلايا " وفاروق شافعي عند الدقائق 75، 76.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90 سجل مازن أبوشرارة في الوقت القاتل هدف ضمك الرابع برأسية رائعة داخل شباك "العويس".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,339
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,396
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,160
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,795

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة