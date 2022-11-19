"العطرجي" متحدثًا رسميًّا لنادي حراء الرياضي

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي حراء الرياضي خالد الهندي، قرارًا بتعيين حاتم العطرجي مديرًا للمركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للنادي.
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"العطرجي" متحدثًا رسميًّا لنادي حراء الرياضي
أصدر رئيس مجلس إدارة نادي حراء الرياضي خالد الهندي، قرارًا بتعيين حاتم العطرجي مديرًا للمركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للنادي.
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"العطرجي" متحدثًا رسميًّا لنادي حراء الرياضيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-19
19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
11:40 AM
"العطرجي" متحدثًا رسميًّا لنادي حراء الرياضي
أصدر رئيس مجلس إدارة نادي حراء الرياضي خالد الهندي، قرارًا بتعيين حاتم العطرجي مديرًا للمركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للنادي.
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