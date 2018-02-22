"السرحاني" إلى المرتبة العاشرة

صدر قرار أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بترقية عبدالله محمد عبدالله السرحاني، رئيس مركز باللحمر، إلى المرتبة العاشرة.

وعبّر "السرحاني" من جهته عن شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على الدعم والتشجيع المتواصل لجميع منسوبي إمارة المنطقة، سائلاً المولى أن يعينه على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.​