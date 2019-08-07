البرازيل تصفع أردوغان عبر المحكمة العليا: قضاؤك غير نزيه ولن تستلم "علي"

القاضي أديسون في حكم مؤيد بالإجماع: لا توجد ضمانات لمحاكمة عادلة في تركيا

رفضت المحكمة العليا في البرازيل يوم أمس الثلاثاء، طلبًا من تركيا بتسليم معارض لأردوغان، وقالت إنه لا توجد ضمانات بخضوعه لمحاكمة عادلة في تركيا؛ حسب وكالة "رويترز".

والمُعارض التركي "علي سيباحي" رجل أعمال يمتلك مطاعم في مدينة ساو باولو البرازيلية، وهو عضو في حركة الخدمة، وهي حركة إسلامية معتدلة تستلهم الواعظ التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، وتعتبرها حكومة أردوغان منظمة إرهابية.

وقال القاضي أديسون فاتشين في الحكم الذي أيّدته بالإجماع الغرفة الثانية بالمحكمة العليا التي تضم خمسة أعضاء: "لا يوجد ما يضمن أن يلقى الشخص الذي يتم تسليمه، محاكمة نزيهة على يد قاضٍ مستقل".

وطالبَ مكتب كبير المدّعين العموميين في البرازيل، المحكمة بعدم تسليم "سيباحي" الذي يعيش في البرازيل منذ 12 عامًا، وقال إنه لا توجد أدلة لديه على ارتكاب حركة الخدمة أعمالًا إرهابية.

وذكرت صحيفة "استادو دي ساو باولو" أنه يوجد حوالى 300 تركي على صلة بحركة الخدمة يعيشون في البرازيل، وأن الحكومة التركية تسعى لتسلم 10 منهم على الأقل.

ولم ترُدّ وزارة العدل البرازيلية على طلب للتعليق بشأن طلبات التسليم الأخرى.

يُذكر أنه في شهر مايو الماضي، قالت صحيفة "زمان" التركية: إن محكمة برازيلية قضت بإخلاء سبيل رجل أعمال تركي تُطالب أنقرة بتسليمه.

وانتهت محاكمة المواطن البرازيلي "علي سيباحي"، بإخلاء سبيله بعدما اعتقلته السلطات البرازيلية في أبريل الماضي بناء على طلب من تركيا؛ لتسليمه بحجة انتمائه لحركة الخدمة.

وقضت المحكمة البرازيلية العليا بإخلاء سبيل "سيباحي" الذي يقيم في البرازيل منذ 12 عامًا، ويحمل جوازيْ السفر التركي والبرازيلي.

ويقيم "سيباحي" البالغ من العمر 31 عامًا في البرازيل منذ 12 عامًا؛ حيث يدير مطعمًا بمدينة ساو باولو.

وطالبت السلطات التركية نظيرتها البرازيلية بتسليمه بتهمة إيداعه نقودًا في بنك آسيا وأنشطته القانونية أثناء عضويته في المركز الثقافي التركي في البرازيل وغرفة التجارة والصناعة التركية- البرازيلية.

وفي حديثه مع وكالة الأسوشيتدبرس، ذكر محامي "سيباحي"، ثيو دياس، أن قرار إلغاء حبس مواطن بريء كان خطوة مهمة؛ مفيدًا بأنهم سيبحثون خطواتهم التالية خلال الأيام المقبلة.

ويُعتقد أن نحو 200- 250 من أفراد حركة الخدمة يقيمون في البرازيل؛ حيث هرب غالبيتهم من بطش الحكومة التركية.

جدير بالذكر أن الحكومة التركية قامت بفصل 150 ألف موظف حكومي، وحبس 90 ألف شخص من بينهم 319 صحفيًّا بجانب إغلاقها 190 مؤسسة إعلامية منذ عام 2016.

وتتهم أنقرة حركةَ الخدمة التي يتزعمها المفكر فتح الله كولن، بالمسؤولية عن تدبير الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو 2016، وعلى إثر تلك الاتهامات شنّت حملات قمع ممنهج ضد أعضائها داخل وخارج البلاد.