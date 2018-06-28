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الصومال.. مقتل 30 شخصاً في هجوم بسيارتين ملغومتين لحركة الشباب

هاجمت قاعدة عسكرية .. والضحايا بينهم 13 مدنياً

أفاد مسؤول أمني بالصومال، اليوم (الاثنين)، أن ما يقدر بنحو 30 شخصًا قتلوا عندما شنت حركة الشباب المتشددة هجومًا في بلدة بولاية جلمدج شبه المستقلة أمس.

ونقلت "رويترز" عن الميجر محمد أوالي، وهو ضابط في الجيش في جلمدج، أن المتمردين استخدموا سيارات ملغومة في الهجوم على قاعدة عسكرية في بلدة ويسيل بوسط البلاد، وأعقب ذلك قتال مع قوات الحكومة ومسلحين محليين.

وأوضح "أوالي" أن المتشددين هاجموا القاعدة بسيارتين ملغومتين، وتلا ذلك قتال شرس استمر أكثر من ساعة.

وأضاف أن السيارتين الملغومتين دمرتا المركبات العسكرية، وكان السكان مسلحين جيدًا وعززوا القاعدة العسكرية وطاردوا المسلحين.

وبين الضابط الصومالي أن الـ30 قتيلاً من بينهم 17 جنديًا و13 مدنيًا.

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الصومال.. مقتل 30 شخصاً في هجوم بسيارتين ملغومتين لحركة الشباب
سبق

أفاد مسؤول أمني بالصومال، اليوم (الاثنين)، أن ما يقدر بنحو 30 شخصًا قتلوا عندما شنت حركة الشباب المتشددة هجومًا في بلدة بولاية جلمدج شبه المستقلة أمس.

ونقلت "رويترز" عن الميجر محمد أوالي، وهو ضابط في الجيش في جلمدج، أن المتمردين استخدموا سيارات ملغومة في الهجوم على قاعدة عسكرية في بلدة ويسيل بوسط البلاد، وأعقب ذلك قتال مع قوات الحكومة ومسلحين محليين.

وأوضح "أوالي" أن المتشددين هاجموا القاعدة بسيارتين ملغومتين، وتلا ذلك قتال شرس استمر أكثر من ساعة.

وأضاف أن السيارتين الملغومتين دمرتا المركبات العسكرية، وكان السكان مسلحين جيدًا وعززوا القاعدة العسكرية وطاردوا المسلحين.

وبين الضابط الصومالي أن الـ30 قتيلاً من بينهم 17 جنديًا و13 مدنيًا.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
04:00 PM

الصومال.. مقتل 30 شخصاً في هجوم بسيارتين ملغومتين لحركة الشباب

هاجمت قاعدة عسكرية .. والضحايا بينهم 13 مدنياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤول أمني بالصومال، اليوم (الاثنين)، أن ما يقدر بنحو 30 شخصًا قتلوا عندما شنت حركة الشباب المتشددة هجومًا في بلدة بولاية جلمدج شبه المستقلة أمس.

ونقلت "رويترز" عن الميجر محمد أوالي، وهو ضابط في الجيش في جلمدج، أن المتمردين استخدموا سيارات ملغومة في الهجوم على قاعدة عسكرية في بلدة ويسيل بوسط البلاد، وأعقب ذلك قتال مع قوات الحكومة ومسلحين محليين.

وأوضح "أوالي" أن المتشددين هاجموا القاعدة بسيارتين ملغومتين، وتلا ذلك قتال شرس استمر أكثر من ساعة.

وأضاف أن السيارتين الملغومتين دمرتا المركبات العسكرية، وكان السكان مسلحين جيدًا وعززوا القاعدة العسكرية وطاردوا المسلحين.

وبين الضابط الصومالي أن الـ30 قتيلاً من بينهم 17 جنديًا و13 مدنيًا.

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