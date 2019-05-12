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الأفلاج تسجل حالتي إصابة جديدتين بـ"كورونا".. هنا التفاصيل

مطالبات بمسح حراري بنقطة التفتيش لضمان سلامة القادمين

سجلت محافظة الأفلاج حالتي إصابة بفيروس كورونا، الأولى لشاب ثلاثيني قدم من الرياض قبل ثلاثة أيام، والأخرى لسيدة قدمت من محافظة الخرج، فيما عزلت ممرضة قادمة من خارج المملكة في الحجر الصحي.

وقالت مصادر لـ"سبق": الحالات المصابة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم في الأفلاج "ليلى" سُجلت لشاب ثلاثيني يعمل بأحد القطاعات العسكرية بمدينة الرياض قدم للمحافظة قبل ثلاثة أيام وبعد مراجعة المستشفى وإجراء التحاليل المخبرية أظهرت النتيجة إيجابية العينة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت: أظهرت نتائج التحليل إيجابية عينة لسيدة قدمت من محافظة الخرج، كما تم عزل ممرضة في الحجر الصحي على الفور بعد تحليلها إبان قدومها من خارج المملكة.

وطالب الأهالي بوضع فرق طبية وتطوعية بنقطة تفتيش الأفلاج لإجراء المسح الحراري لجميع القادمين للمحافظة للتأكد من سلامتهم خاصة أن هذه الفترة تشهد قدوم العديد من سكان المحافظة الذين يعملون بمناطق ومحافظات أخرى تزامناً مع عيد الفطر المبارك.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأفلاج تسجل حالتي إصابة جديدتين بـ"كورونا".. هنا التفاصيل
سبق

سجلت محافظة الأفلاج حالتي إصابة بفيروس كورونا، الأولى لشاب ثلاثيني قدم من الرياض قبل ثلاثة أيام، والأخرى لسيدة قدمت من محافظة الخرج، فيما عزلت ممرضة قادمة من خارج المملكة في الحجر الصحي.

وقالت مصادر لـ"سبق": الحالات المصابة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم في الأفلاج "ليلى" سُجلت لشاب ثلاثيني يعمل بأحد القطاعات العسكرية بمدينة الرياض قدم للمحافظة قبل ثلاثة أيام وبعد مراجعة المستشفى وإجراء التحاليل المخبرية أظهرت النتيجة إيجابية العينة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت: أظهرت نتائج التحليل إيجابية عينة لسيدة قدمت من محافظة الخرج، كما تم عزل ممرضة في الحجر الصحي على الفور بعد تحليلها إبان قدومها من خارج المملكة.

وطالب الأهالي بوضع فرق طبية وتطوعية بنقطة تفتيش الأفلاج لإجراء المسح الحراري لجميع القادمين للمحافظة للتأكد من سلامتهم خاصة أن هذه الفترة تشهد قدوم العديد من سكان المحافظة الذين يعملون بمناطق ومحافظات أخرى تزامناً مع عيد الفطر المبارك.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
04:39 PM
اخر تعديل
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
07:14 PM

الأفلاج تسجل حالتي إصابة جديدتين بـ"كورونا".. هنا التفاصيل

مطالبات بمسح حراري بنقطة التفتيش لضمان سلامة القادمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت محافظة الأفلاج حالتي إصابة بفيروس كورونا، الأولى لشاب ثلاثيني قدم من الرياض قبل ثلاثة أيام، والأخرى لسيدة قدمت من محافظة الخرج، فيما عزلت ممرضة قادمة من خارج المملكة في الحجر الصحي.

وقالت مصادر لـ"سبق": الحالات المصابة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم في الأفلاج "ليلى" سُجلت لشاب ثلاثيني يعمل بأحد القطاعات العسكرية بمدينة الرياض قدم للمحافظة قبل ثلاثة أيام وبعد مراجعة المستشفى وإجراء التحاليل المخبرية أظهرت النتيجة إيجابية العينة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت: أظهرت نتائج التحليل إيجابية عينة لسيدة قدمت من محافظة الخرج، كما تم عزل ممرضة في الحجر الصحي على الفور بعد تحليلها إبان قدومها من خارج المملكة.

وطالب الأهالي بوضع فرق طبية وتطوعية بنقطة تفتيش الأفلاج لإجراء المسح الحراري لجميع القادمين للمحافظة للتأكد من سلامتهم خاصة أن هذه الفترة تشهد قدوم العديد من سكان المحافظة الذين يعملون بمناطق ومحافظات أخرى تزامناً مع عيد الفطر المبارك.

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