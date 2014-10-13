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"الجبير" يلتقي عدداً من الصحفيين في أبرز وسائل الإعلام الروسية

على هامش تغطيتهم للزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، عددًا من الإعلامين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الروسية المقروءة والمرئية.

جاء ذلك على هامش تغطيتهم للزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة.

واستعرض معاليه خلال اللقاء تطور وأهمية ومتانة العلاقات السعودية الروسية، مشيراً إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي ختام اللقاء أجاب معاليه على أسئلة الصحفيين حول عدد من الموضوعات المهمة.

عادل بن أحمد الجبير وزارة الخارجية بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يلتقي عدداً من الصحفيين في أبرز وسائل الإعلام الروسية
سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، عددًا من الإعلامين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الروسية المقروءة والمرئية.

جاء ذلك على هامش تغطيتهم للزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة.

واستعرض معاليه خلال اللقاء تطور وأهمية ومتانة العلاقات السعودية الروسية، مشيراً إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي ختام اللقاء أجاب معاليه على أسئلة الصحفيين حول عدد من الموضوعات المهمة.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
06:26 PM

"الجبير" يلتقي عدداً من الصحفيين في أبرز وسائل الإعلام الروسية

على هامش تغطيتهم للزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، عددًا من الإعلامين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الروسية المقروءة والمرئية.

جاء ذلك على هامش تغطيتهم للزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة.

واستعرض معاليه خلال اللقاء تطور وأهمية ومتانة العلاقات السعودية الروسية، مشيراً إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي ختام اللقاء أجاب معاليه على أسئلة الصحفيين حول عدد من الموضوعات المهمة.

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