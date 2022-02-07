الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة ضمك "دوريًا"

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عصر اليوم الاثنين، استعداداته في ملعب النادي الرديف بقيادة المدرب شاموسكا.

انطلقت الحصة التدريبية للأبيض بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لعدة مجموعات طبقت جملاً فنية منوعة في منتصف الملعب أبرزها: التحكم بالكرة عند الاستلام والتسليم، والتمرير من لمسة واحدة، تلاها بمناورة تكتيكية خصصها لتطبيق تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ، الضغط على المنافس، والعودة السريعة عند الهجمة المرتدة.

يُذكر أن الشباب يأتي في المركز الثالث في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، برصيد 37 نقطة.