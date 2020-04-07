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العراق تنفي قدوم غازات سامة إلى البلاد

"الجابري": هدفها التأثير على نفسية المواطن

نفت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت حول قدوم غازات سامة إلى البلاد، طبقًا لوكالة الأنباء العراقية.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري: إن "هناك أنباء تداولتها بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقدوم غازات سامة إلى البلاد"، مؤكدًا أنها "أخبار غير صحيحة، هدفها التأثير على نفسية المواطن".

وأشار إلى أن "هيئة الأنواء ومن خلال قسم التنبؤ الجوي، أجرت بحوثها بشأن ذلك ولم يثبت وجود مثل هكذا غازات في الهواء".

ودعا "الجابري" المواطنين إلى "عدم تصديق هكذا أخبار كاذبة"، مطالبًا بـ"اعتماد الصفحات الرسمية ووسائل الإعلام المحلية الرسمية في نقل المعلومات".

هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق تنفي قدوم غازات سامة إلى البلاد
سبق

نفت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت حول قدوم غازات سامة إلى البلاد، طبقًا لوكالة الأنباء العراقية.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري: إن "هناك أنباء تداولتها بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقدوم غازات سامة إلى البلاد"، مؤكدًا أنها "أخبار غير صحيحة، هدفها التأثير على نفسية المواطن".

وأشار إلى أن "هيئة الأنواء ومن خلال قسم التنبؤ الجوي، أجرت بحوثها بشأن ذلك ولم يثبت وجود مثل هكذا غازات في الهواء".

ودعا "الجابري" المواطنين إلى "عدم تصديق هكذا أخبار كاذبة"، مطالبًا بـ"اعتماد الصفحات الرسمية ووسائل الإعلام المحلية الرسمية في نقل المعلومات".

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:29 PM

العراق تنفي قدوم غازات سامة إلى البلاد

"الجابري": هدفها التأثير على نفسية المواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت حول قدوم غازات سامة إلى البلاد، طبقًا لوكالة الأنباء العراقية.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري: إن "هناك أنباء تداولتها بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقدوم غازات سامة إلى البلاد"، مؤكدًا أنها "أخبار غير صحيحة، هدفها التأثير على نفسية المواطن".

وأشار إلى أن "هيئة الأنواء ومن خلال قسم التنبؤ الجوي، أجرت بحوثها بشأن ذلك ولم يثبت وجود مثل هكذا غازات في الهواء".

ودعا "الجابري" المواطنين إلى "عدم تصديق هكذا أخبار كاذبة"، مطالبًا بـ"اعتماد الصفحات الرسمية ووسائل الإعلام المحلية الرسمية في نقل المعلومات".

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