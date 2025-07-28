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"الفتح": "توبليس" السلوفينية تحتضن فترة الإعداد الثانية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته، اليوم الأحد، ضمن معسكره الإعدادي بمدينة روجلا السلوفينية، عبر حصة تدريبية صباحية، في إطار برنامج الفريق بمرحلته الثانية للإعداد للموسم الكروي.

وبدأ المدير الفني فتحي الجبال التدريبات الصباحية بتمارين الإحماء التي استهلت بالركض عبر مسافات مختلفة، حيث ركز الجهاز الفني على التمارين اللياقية والفنية من خلال القفز على الحواجز والتسديد المباشر على المرمى.

فيما أقيمت مناورة تم تقسيم اللاعبين من خلالها لمجموعتين عبر مساحة ثلثي الملعب، لتختتم بعدها التدريبات بتمارين الإطالة.

وفي نفس السياق، غادرت بعثة الفريق مدينة روجيلا إلى مدينة توبليس السلوفينية وذلك لاستكمال المعسكر بها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفتح": "توبليس" السلوفينية تحتضن فترة الإعداد الثانية
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته، اليوم الأحد، ضمن معسكره الإعدادي بمدينة روجلا السلوفينية، عبر حصة تدريبية صباحية، في إطار برنامج الفريق بمرحلته الثانية للإعداد للموسم الكروي.

وبدأ المدير الفني فتحي الجبال التدريبات الصباحية بتمارين الإحماء التي استهلت بالركض عبر مسافات مختلفة، حيث ركز الجهاز الفني على التمارين اللياقية والفنية من خلال القفز على الحواجز والتسديد المباشر على المرمى.

فيما أقيمت مناورة تم تقسيم اللاعبين من خلالها لمجموعتين عبر مساحة ثلثي الملعب، لتختتم بعدها التدريبات بتمارين الإطالة.

وفي نفس السياق، غادرت بعثة الفريق مدينة روجيلا إلى مدينة توبليس السلوفينية وذلك لاستكمال المعسكر بها.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
07:30 PM

"الفتح": "توبليس" السلوفينية تحتضن فترة الإعداد الثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته، اليوم الأحد، ضمن معسكره الإعدادي بمدينة روجلا السلوفينية، عبر حصة تدريبية صباحية، في إطار برنامج الفريق بمرحلته الثانية للإعداد للموسم الكروي.

وبدأ المدير الفني فتحي الجبال التدريبات الصباحية بتمارين الإحماء التي استهلت بالركض عبر مسافات مختلفة، حيث ركز الجهاز الفني على التمارين اللياقية والفنية من خلال القفز على الحواجز والتسديد المباشر على المرمى.

فيما أقيمت مناورة تم تقسيم اللاعبين من خلالها لمجموعتين عبر مساحة ثلثي الملعب، لتختتم بعدها التدريبات بتمارين الإطالة.

وفي نفس السياق، غادرت بعثة الفريق مدينة روجيلا إلى مدينة توبليس السلوفينية وذلك لاستكمال المعسكر بها.

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