قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، يوم الجمعة: إن بلاده والسعودية ما زالتا تبحثان تمديد اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين للنفط بشأن تخفيضات الإنتاج بعد نهاية يونيو حزيران. ووفقًا لـ"رويترز" قال نوفاك في أوساكا يوم الجمعة، ردًّا على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض وموسكو اتفقتا على تمديد اتفاق الإنتاج: ”ما زلنا ندرس هذه المسألة في الوقت الحالي“.

"نوفاك" من أوساكا: روسيا والسعودية ما زالتا تبحثان اتفاق خفض إنتاج النفط صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-28 قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، يوم الجمعة: إن بلاده والسعودية ما زالتا تبحثان تمديد اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين للنفط بشأن تخفيضات الإنتاج بعد نهاية يونيو حزيران.



ووفقًا لـ"رويترز" قال نوفاك في أوساكا يوم الجمعة، ردًّا على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض وموسكو اتفقتا على تمديد اتفاق الإنتاج: ”ما زلنا ندرس هذه المسألة في الوقت الحالي“.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 10:19 AM

"نوفاك" من أوساكا: روسيا والسعودية ما زالتا تبحثان اتفاق خفض إنتاج النفط وزير طاقة روسيا في ردّه على سؤال: لا زلنا ندرس هذه المسألة في الوقت الحالي





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قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، يوم الجمعة: إن بلاده والسعودية ما زالتا تبحثان تمديد اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين للنفط بشأن تخفيضات الإنتاج بعد نهاية يونيو حزيران.



ووفقًا لـ"رويترز" قال نوفاك في أوساكا يوم الجمعة، ردًّا على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض وموسكو اتفقتا على تمديد اتفاق الإنتاج: ”ما زلنا ندرس هذه المسألة في الوقت الحالي“.