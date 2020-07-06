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"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في فرنسا إلى 29.920

استمرار الاتجاه النزولي للإصابات

أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا في البلاد ارتفعت 27 حالة منذ يوم الجمعة إلى 29.920.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، انخفض بواقع 12 إلى 548، في استمرار للاتجاه النزولي السائد في الأسابيع القليلة الماضية.

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"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في فرنسا إلى 29.920
سبق

أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا في البلاد ارتفعت 27 حالة منذ يوم الجمعة إلى 29.920.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، انخفض بواقع 12 إلى 548، في استمرار للاتجاه النزولي السائد في الأسابيع القليلة الماضية.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
09:29 PM

"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في فرنسا إلى 29.920

استمرار الاتجاه النزولي للإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا في البلاد ارتفعت 27 حالة منذ يوم الجمعة إلى 29.920.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، انخفض بواقع 12 إلى 548، في استمرار للاتجاه النزولي السائد في الأسابيع القليلة الماضية.

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