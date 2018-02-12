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"السلمان": جامعة الملك سعود ماضية في جهودها الرامية لتحقيق التميز في التعليم

انسجامًا مع رؤية المملكة 2030

أكّد وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، أن الجامعة ماضية في جهودها الرامية لتحقيق التميز في التعليم الجامعي بقيادة مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، ومع ما ذكره وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال لقاء قيادات التعليم الجامعي الرابع المنعقد في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الذي أعرب عن اهتمامه بالتطوير وتحقيق التميز على كافة الأصعدة التي تخدم الجامعات.

وقال الدكتور عبدالله السلمان: إن لقاء وزير التعليم خرج بنتائج مثمرة تخدم منظومة التعليم الجامعي، وهذا يعكس العمل الدؤوب والمستمر للوصول للنتائج المرجوة بإذن الله، التي تصبّ في صالح تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن المملكة تشهد في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفطهما الله - حراكًا تطويريًّا شاملًا لمناحي الحياة، ونهضة تنموية في كل القطاعات؛ مما كان له الأثر الإيجابي - بفضل الله - في توفير أرقى متطلبات التعليم والتعلم لأبناء هذا البلد المعطاء.

وبيّن أن هذا اللقاء جاء انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على عقد اللقاءات التشاورية الدورية بين الجامعات السعودية، لرفع مستوى الأداء وجعله أكثر مرونة في سبيل توفير مخرجات ذات كفاءة عالية، والحرص على تبادل التجارب وتلاقح الخبرات بين الجامعات، بما يحقق مستقبلًا أفضل للتعليم بالمملكة.

وأوضح أن اللقاء تناول كل ما هو مهم للتعليم الجامعي، ومن ذلك خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة تحسين الهياكل التنظيمية ورفع كفاءة التكلفة التشغيلية للجامعات، وأيضًا تحويل وتطوير كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لمواءمة سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على مناقشة كفاءة الأنظمة التقنيّة للجامعات، والاختبارات المعيارية والرخص المهنية للخريجين، وسبل العناية بهم حتى بعد تخرجهم، وغيرها من موضوعات التطوير والتحسين المستمر للتعليم الجامعي.

ودعا الدكتور عبدالله السلمان، المولى القدير، أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الإسلام، ونعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - وأن يسدد على دروب الخير والفلاح خطاهما، وأن يبارك في جهود وزير التعليم والقيادات والعاملين في المجال التعليمي بالمملكة لتحقيق الطموحات.

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"السلمان": جامعة الملك سعود ماضية في جهودها الرامية لتحقيق التميز في التعليم
سبق

أكّد وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، أن الجامعة ماضية في جهودها الرامية لتحقيق التميز في التعليم الجامعي بقيادة مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، ومع ما ذكره وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال لقاء قيادات التعليم الجامعي الرابع المنعقد في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الذي أعرب عن اهتمامه بالتطوير وتحقيق التميز على كافة الأصعدة التي تخدم الجامعات.

وقال الدكتور عبدالله السلمان: إن لقاء وزير التعليم خرج بنتائج مثمرة تخدم منظومة التعليم الجامعي، وهذا يعكس العمل الدؤوب والمستمر للوصول للنتائج المرجوة بإذن الله، التي تصبّ في صالح تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن المملكة تشهد في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفطهما الله - حراكًا تطويريًّا شاملًا لمناحي الحياة، ونهضة تنموية في كل القطاعات؛ مما كان له الأثر الإيجابي - بفضل الله - في توفير أرقى متطلبات التعليم والتعلم لأبناء هذا البلد المعطاء.

وبيّن أن هذا اللقاء جاء انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على عقد اللقاءات التشاورية الدورية بين الجامعات السعودية، لرفع مستوى الأداء وجعله أكثر مرونة في سبيل توفير مخرجات ذات كفاءة عالية، والحرص على تبادل التجارب وتلاقح الخبرات بين الجامعات، بما يحقق مستقبلًا أفضل للتعليم بالمملكة.

وأوضح أن اللقاء تناول كل ما هو مهم للتعليم الجامعي، ومن ذلك خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة تحسين الهياكل التنظيمية ورفع كفاءة التكلفة التشغيلية للجامعات، وأيضًا تحويل وتطوير كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لمواءمة سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على مناقشة كفاءة الأنظمة التقنيّة للجامعات، والاختبارات المعيارية والرخص المهنية للخريجين، وسبل العناية بهم حتى بعد تخرجهم، وغيرها من موضوعات التطوير والتحسين المستمر للتعليم الجامعي.

ودعا الدكتور عبدالله السلمان، المولى القدير، أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الإسلام، ونعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - وأن يسدد على دروب الخير والفلاح خطاهما، وأن يبارك في جهود وزير التعليم والقيادات والعاملين في المجال التعليمي بالمملكة لتحقيق الطموحات.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
05:02 PM

"السلمان": جامعة الملك سعود ماضية في جهودها الرامية لتحقيق التميز في التعليم

انسجامًا مع رؤية المملكة 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، أن الجامعة ماضية في جهودها الرامية لتحقيق التميز في التعليم الجامعي بقيادة مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، ومع ما ذكره وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال لقاء قيادات التعليم الجامعي الرابع المنعقد في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الذي أعرب عن اهتمامه بالتطوير وتحقيق التميز على كافة الأصعدة التي تخدم الجامعات.

وقال الدكتور عبدالله السلمان: إن لقاء وزير التعليم خرج بنتائج مثمرة تخدم منظومة التعليم الجامعي، وهذا يعكس العمل الدؤوب والمستمر للوصول للنتائج المرجوة بإذن الله، التي تصبّ في صالح تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن المملكة تشهد في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفطهما الله - حراكًا تطويريًّا شاملًا لمناحي الحياة، ونهضة تنموية في كل القطاعات؛ مما كان له الأثر الإيجابي - بفضل الله - في توفير أرقى متطلبات التعليم والتعلم لأبناء هذا البلد المعطاء.

وبيّن أن هذا اللقاء جاء انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على عقد اللقاءات التشاورية الدورية بين الجامعات السعودية، لرفع مستوى الأداء وجعله أكثر مرونة في سبيل توفير مخرجات ذات كفاءة عالية، والحرص على تبادل التجارب وتلاقح الخبرات بين الجامعات، بما يحقق مستقبلًا أفضل للتعليم بالمملكة.

وأوضح أن اللقاء تناول كل ما هو مهم للتعليم الجامعي، ومن ذلك خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة تحسين الهياكل التنظيمية ورفع كفاءة التكلفة التشغيلية للجامعات، وأيضًا تحويل وتطوير كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لمواءمة سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على مناقشة كفاءة الأنظمة التقنيّة للجامعات، والاختبارات المعيارية والرخص المهنية للخريجين، وسبل العناية بهم حتى بعد تخرجهم، وغيرها من موضوعات التطوير والتحسين المستمر للتعليم الجامعي.

ودعا الدكتور عبدالله السلمان، المولى القدير، أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الإسلام، ونعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - وأن يسدد على دروب الخير والفلاح خطاهما، وأن يبارك في جهود وزير التعليم والقيادات والعاملين في المجال التعليمي بالمملكة لتحقيق الطموحات.

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