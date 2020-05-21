"لا أريد رسم صورة ليوم القيامة".. تحذير رسمي لأوروبا من موجة ثانية لـ"كورونا"

قالت: ليس وقت استرخاء الفيروس حولنا وينتشر أكثر من انتشاره في يناير وفبراير







سبق- الرياض: حذّرت مسؤولة أوروبية، في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية، من أن أوروبا ستواجه موجة ثانية من فيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، وأنذرت قائلة: "الآن ليس وقت الاسترخاء".

وأضافت رئيسة فريق الاتحاد الأوروبي المسؤول عن التعامل مع أزمة فيروس كورونا الجديد، الدكتورة أندريا آمون، أن "على أوروبا أن تستعد للموجة الثانية"، من الوباء.

وكانت "أندريا" تعمل مستشارة للحكومة الألمانية، وتشغل حاليًا منصب مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، وهي وكالة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن تقديم المشورة للحكومات بشأن مكافحة الأمراض.

ووفق "سكاي نيوز" تقول العالمة الأوروبية: إن "احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا لم يعد نظرية بعيدة التحقق"، وتابعت: "متى وما حجم (الموجة الثانية).. هو السؤال من وجهة نظري".

وأوضحت أنه "بالنظر إلى خصائص الفيروس، وما يظهر الآن من مختلف البلدان من حيث حصانة السكان؛ وهي ليست مشجعة وتتراوح بين 2 و14% وهو ما يترك 85 إلى 90% من السكان سريعي التأثر؛ فإن الفيروس حولنا، ينتشر أكثر بكثير من انتشاره في يناير وفبراير".

ومضت تقول: "لا أريد أن أرسم صورة ليوم القيامة؛ ولكن أعتقد أننا يجب أن نكون واقعيين. هذا ليس الوقت المناسب للاسترخاء التام".

يُذكر أن أوروبا، التي خففت بعض دولها إجراءات العزل العام، وفتحت الحانات والمطاعم، سجلت، الأربعاء حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، 169.674 وفاة، من أصل مليون و944 ألفًا و258 إصابة بمرض كوفيد-19.