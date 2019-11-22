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تحذير من ذات المصير.. تنفيذ القتل تعزيرًا في مهرب المخدرات "خيال" بالرياض

"الداخلية": صدر بحقه صك قاضٍ بثبوت ما نُسب له تلاه أمر ملكي وتأييد من مرجعه

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله، تم القبض على "خيال الدين رحمن الدين"، باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له.. وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ خيال الدين رحمن الدين، اليوم الجمعة الموافق 25/ 3/ 1441هـ في منطقة الرياض بمحافظة الغاط.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

الرياض وزارة الداخلية القتل تعزيراً مهرب مخدرات الهيروين المخدر مهرب المخدرات خيال الدين رحمن الدين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير من ذات المصير.. تنفيذ القتل تعزيرًا في مهرب المخدرات "خيال" بالرياض
سبق

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله، تم القبض على "خيال الدين رحمن الدين"، باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له.. وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ خيال الدين رحمن الدين، اليوم الجمعة الموافق 25/ 3/ 1441هـ في منطقة الرياض بمحافظة الغاط.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
07:50 PM

تحذير من ذات المصير.. تنفيذ القتل تعزيرًا في مهرب المخدرات "خيال" بالرياض

"الداخلية": صدر بحقه صك قاضٍ بثبوت ما نُسب له تلاه أمر ملكي وتأييد من مرجعه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
12,309

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله، تم القبض على "خيال الدين رحمن الدين"، باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له.. وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ خيال الدين رحمن الدين، اليوم الجمعة الموافق 25/ 3/ 1441هـ في منطقة الرياض بمحافظة الغاط.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

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