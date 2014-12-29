النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القاهرة.. السجن 3 سنوات لشاب مصري تحرش جنسياً بفتاتين عبر وسائل الاتصال

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، بحبس الشاب المصري أحمد بسام زكي لمدة ثلاث سنوات، لإدانته بالتحرش جنسياً بفتاتين عبر وسائل الاتصال، حسب ما قال مسؤول قضائي.
وقال المسؤول: "قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم (الثلاثاء) بمعاقبة المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة 3 سنوات، لإدانته بالتحرش جنسياً بفتاتين، هاتفياً، عن طريق إرسال صور جنسية لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها".
وأوضح المسؤول أنه لا يزال للمتهم فرصة الطعن في الحكم.
وأوقفت الشرطة في الرابع من يوليو "زكي" الذي اعترف، بحسب النيابة العامة، بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.
وأحاله النائب العام إلى المحكمة الجنائية في سبتمبر. وما زالت محاكمته جارية وستعقد جلستها المقبلة في التاسع من يناير.
وعدّد بيان النائب العام آنذاك الاتهامات المسندة إلى زكي "من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور خادشة بشرفهن وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

محكمة مصرية الشاب المصري أحمد بسام زكي

الرئيسية/ محطات

اعلان
القاهرة.. السجن 3 سنوات لشاب مصري تحرش جنسياً بفتاتين عبر وسائل الاتصال
سبق

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، بحبس الشاب المصري أحمد بسام زكي لمدة ثلاث سنوات، لإدانته بالتحرش جنسياً بفتاتين عبر وسائل الاتصال، حسب ما قال مسؤول قضائي.
وقال المسؤول: "قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم (الثلاثاء) بمعاقبة المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة 3 سنوات، لإدانته بالتحرش جنسياً بفتاتين، هاتفياً، عن طريق إرسال صور جنسية لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها".
وأوضح المسؤول أنه لا يزال للمتهم فرصة الطعن في الحكم.
وأوقفت الشرطة في الرابع من يوليو "زكي" الذي اعترف، بحسب النيابة العامة، بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.
وأحاله النائب العام إلى المحكمة الجنائية في سبتمبر. وما زالت محاكمته جارية وستعقد جلستها المقبلة في التاسع من يناير.
وعدّد بيان النائب العام آنذاك الاتهامات المسندة إلى زكي "من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور خادشة بشرفهن وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
05:32 PM

القاهرة.. السجن 3 سنوات لشاب مصري تحرش جنسياً بفتاتين عبر وسائل الاتصال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,420

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، بحبس الشاب المصري أحمد بسام زكي لمدة ثلاث سنوات، لإدانته بالتحرش جنسياً بفتاتين عبر وسائل الاتصال، حسب ما قال مسؤول قضائي.
وقال المسؤول: "قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم (الثلاثاء) بمعاقبة المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة 3 سنوات، لإدانته بالتحرش جنسياً بفتاتين، هاتفياً، عن طريق إرسال صور جنسية لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها".
وأوضح المسؤول أنه لا يزال للمتهم فرصة الطعن في الحكم.
وأوقفت الشرطة في الرابع من يوليو "زكي" الذي اعترف، بحسب النيابة العامة، بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.
وأحاله النائب العام إلى المحكمة الجنائية في سبتمبر. وما زالت محاكمته جارية وستعقد جلستها المقبلة في التاسع من يناير.
وعدّد بيان النائب العام آنذاك الاتهامات المسندة إلى زكي "من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور خادشة بشرفهن وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,920
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,742
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,169
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,394

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة