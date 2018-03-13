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"كورونا" .. إصابات جديدة ووفيات وتماثل للشفاء في الصين وكوريا الجنوبية

سيئول: 110 إصابات ووفاة واحدة .. بكين: 8 إصابات و7 وفيات

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أدنى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال أكثر من أسبوعين، بتسجيل 110 حالات إصابة إضافية ووفاة شخص واحد.

وأفاد المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 7 آلاف و979 حالة، وبلغ عدد الوفيات 67 حالة، وتمّ تسجيل أدنى عدد للإصابة اليومية في البلاد منذ 25 فبراير الماضي.

وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء في يوم واحد تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة لأول مرة.

وتركّزت معظم الحالات -بما في ذلك 65 من الحالات الجديدة- في مدينة دايجو جنوبي شرقي البلاد، ومحيط إقليم جيونج سانج الشمالي.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 8 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس، إضافة إلى وفاة 7 حالات من بين المصابين بالفيروس.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج"، بأنه بذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة في الصين، إلى 80 ألفاً و813 شخصاً، وعدد الوفيات إلى 3 آلاف و813 حالة حتى يوم أمس الخميس.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كورونا" .. إصابات جديدة ووفيات وتماثل للشفاء في الصين وكوريا الجنوبية
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أدنى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال أكثر من أسبوعين، بتسجيل 110 حالات إصابة إضافية ووفاة شخص واحد.

وأفاد المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 7 آلاف و979 حالة، وبلغ عدد الوفيات 67 حالة، وتمّ تسجيل أدنى عدد للإصابة اليومية في البلاد منذ 25 فبراير الماضي.

وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء في يوم واحد تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة لأول مرة.

وتركّزت معظم الحالات -بما في ذلك 65 من الحالات الجديدة- في مدينة دايجو جنوبي شرقي البلاد، ومحيط إقليم جيونج سانج الشمالي.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 8 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس، إضافة إلى وفاة 7 حالات من بين المصابين بالفيروس.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج"، بأنه بذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة في الصين، إلى 80 ألفاً و813 شخصاً، وعدد الوفيات إلى 3 آلاف و813 حالة حتى يوم أمس الخميس.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
01:25 PM

"كورونا" .. إصابات جديدة ووفيات وتماثل للشفاء في الصين وكوريا الجنوبية

سيئول: 110 إصابات ووفاة واحدة .. بكين: 8 إصابات و7 وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أدنى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال أكثر من أسبوعين، بتسجيل 110 حالات إصابة إضافية ووفاة شخص واحد.

وأفاد المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 7 آلاف و979 حالة، وبلغ عدد الوفيات 67 حالة، وتمّ تسجيل أدنى عدد للإصابة اليومية في البلاد منذ 25 فبراير الماضي.

وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء في يوم واحد تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة لأول مرة.

وتركّزت معظم الحالات -بما في ذلك 65 من الحالات الجديدة- في مدينة دايجو جنوبي شرقي البلاد، ومحيط إقليم جيونج سانج الشمالي.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 8 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس، إضافة إلى وفاة 7 حالات من بين المصابين بالفيروس.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج"، بأنه بذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة في الصين، إلى 80 ألفاً و813 شخصاً، وعدد الوفيات إلى 3 آلاف و813 حالة حتى يوم أمس الخميس.

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