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معارك "ليلية" عنيفة بالحديدة والتحالف يقصف مواقع الحوثيين

أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية

اندلعت معارك عنيفة، ليلة الخميس، بين مليشيا الحوثي الإيرانية من جهة، والجيش الوطني اليمني والمقاومة المسنودة بالتحالف العربي من جهة أخرى، جنوب مدينة الحديدة، بالساحل الغربي لليمن، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وسُمع دويّ انفجارات عنيفة جراء التراشق المدفعي والصاروخي في الأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة، خلال ساعات الليل، وفق "سكاي نيوز".

وقصفت مقاتلات ومروحيات آباتشي تابعة للتحالف مواقع متفرقة للمتمردين الحوثيين، في المناطق المحيطة بالمطار والكلية البحرية بالحديدة.

وأسفرت المواجهات والغارات الجوية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.

وضمن عملية التصعيد الحوثي في مسعى لإفشال مشاورات جنيف، شنّ المتمردون هجوماً على مواقع قوات الجيش الوطني غربي التحيتا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة عقب الهجوم وتبادل للقصف المدفعي.

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معارك "ليلية" عنيفة بالحديدة والتحالف يقصف مواقع الحوثيين
سبق

اندلعت معارك عنيفة، ليلة الخميس، بين مليشيا الحوثي الإيرانية من جهة، والجيش الوطني اليمني والمقاومة المسنودة بالتحالف العربي من جهة أخرى، جنوب مدينة الحديدة، بالساحل الغربي لليمن، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وسُمع دويّ انفجارات عنيفة جراء التراشق المدفعي والصاروخي في الأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة، خلال ساعات الليل، وفق "سكاي نيوز".

وقصفت مقاتلات ومروحيات آباتشي تابعة للتحالف مواقع متفرقة للمتمردين الحوثيين، في المناطق المحيطة بالمطار والكلية البحرية بالحديدة.

وأسفرت المواجهات والغارات الجوية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.

وضمن عملية التصعيد الحوثي في مسعى لإفشال مشاورات جنيف، شنّ المتمردون هجوماً على مواقع قوات الجيش الوطني غربي التحيتا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة عقب الهجوم وتبادل للقصف المدفعي.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:12 AM

معارك "ليلية" عنيفة بالحديدة والتحالف يقصف مواقع الحوثيين

أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اندلعت معارك عنيفة، ليلة الخميس، بين مليشيا الحوثي الإيرانية من جهة، والجيش الوطني اليمني والمقاومة المسنودة بالتحالف العربي من جهة أخرى، جنوب مدينة الحديدة، بالساحل الغربي لليمن، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وسُمع دويّ انفجارات عنيفة جراء التراشق المدفعي والصاروخي في الأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة، خلال ساعات الليل، وفق "سكاي نيوز".

وقصفت مقاتلات ومروحيات آباتشي تابعة للتحالف مواقع متفرقة للمتمردين الحوثيين، في المناطق المحيطة بالمطار والكلية البحرية بالحديدة.

وأسفرت المواجهات والغارات الجوية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.

وضمن عملية التصعيد الحوثي في مسعى لإفشال مشاورات جنيف، شنّ المتمردون هجوماً على مواقع قوات الجيش الوطني غربي التحيتا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة عقب الهجوم وتبادل للقصف المدفعي.

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