تواصل أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة مع بدء العشر الأواخر من رمضان المبارك أعمال التطهير وغسيل أكثر من 2230 موقعًا عبر الفرق الميدانية المختصة في الأمانة والبلديات التابعة على مستوى مدن منطقة الجوف للحد من انتشار فيروس كورونا . وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الفرق الميدانية تكثف أعمالها عبر منظومة العمل البلدي خلال فترة منع التجول لرش وتطهير الأحياء والمرافق العامة والطرقات وأرصفة المشاة وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام، والمواقع المحيطة بالمستشفيات والمراكز والأسواق التجارية داخل الأحياء السكنية. وتأتي أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة والمتسلسلة التي تنفذها الأمانة لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID 19، حيث شملت غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، ورفع النفايات المنزلية للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة العامة في الأحياء السكنية بالمنطقة. وذكر الشرعان أن فرق العمل الميدانية تباشر مهامها على مدار الساعة عبر كوادر متخصصة مع مراعاة عوامل مختلفة منها الكثافة السكانية ونِسَب الارتياد لتلك المواقع، مبينة تزامن عمليات التطهير مع أعمال الرقابة الصحية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة الفيروس.

بالصور.. أمانة الجوف تواصل أعمال التطهير والغسيل لأكثر من 2230 موقعًا بالمنطقة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-14 تواصل أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة مع بدء العشر الأواخر من رمضان المبارك أعمال التطهير وغسيل أكثر من 2230 موقعًا عبر الفرق الميدانية المختصة في الأمانة والبلديات التابعة على مستوى مدن منطقة الجوف للحد من انتشار فيروس كورونا .



وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الفرق الميدانية تكثف أعمالها عبر منظومة العمل البلدي خلال فترة منع التجول لرش وتطهير الأحياء والمرافق العامة والطرقات وأرصفة المشاة وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام، والمواقع المحيطة بالمستشفيات والمراكز والأسواق التجارية داخل الأحياء السكنية.



وتأتي أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة والمتسلسلة التي تنفذها الأمانة لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID 19، حيث شملت غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، ورفع النفايات المنزلية للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة العامة في الأحياء السكنية بالمنطقة.



وذكر الشرعان أن فرق العمل الميدانية تباشر مهامها على مدار الساعة عبر كوادر متخصصة مع مراعاة عوامل مختلفة منها الكثافة السكانية ونِسَب الارتياد لتلك المواقع، مبينة تزامن عمليات التطهير مع أعمال الرقابة الصحية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة الفيروس.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 03:08 PM

بالصور.. أمانة الجوف تواصل أعمال التطهير والغسيل لأكثر من 2230 موقعًا بالمنطقة مع بدء العشر الأواخر وبفرق ميدانية وبلدياتها التابعة لها





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تواصل أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة مع بدء العشر الأواخر من رمضان المبارك أعمال التطهير وغسيل أكثر من 2230 موقعًا عبر الفرق الميدانية المختصة في الأمانة والبلديات التابعة على مستوى مدن منطقة الجوف للحد من انتشار فيروس كورونا .



وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الفرق الميدانية تكثف أعمالها عبر منظومة العمل البلدي خلال فترة منع التجول لرش وتطهير الأحياء والمرافق العامة والطرقات وأرصفة المشاة وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام، والمواقع المحيطة بالمستشفيات والمراكز والأسواق التجارية داخل الأحياء السكنية.



وتأتي أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة والمتسلسلة التي تنفذها الأمانة لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID 19، حيث شملت غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، ورفع النفايات المنزلية للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة العامة في الأحياء السكنية بالمنطقة.



وذكر الشرعان أن فرق العمل الميدانية تباشر مهامها على مدار الساعة عبر كوادر متخصصة مع مراعاة عوامل مختلفة منها الكثافة السكانية ونِسَب الارتياد لتلك المواقع، مبينة تزامن عمليات التطهير مع أعمال الرقابة الصحية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة الفيروس.