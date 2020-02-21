النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1052 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2036 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور.. حضور مميز لطلاب مدارس الأفلاج في اليوم الأخير للفصل الدراسي الثاني

"آل مغيرة" تَجول في عدد من مدارس الهدار ووقف على سير العملية التعليمية

شهدت مدارس الأفلاج اليوم الاثنين حضورًا مميزًا لطلاب المراحل التعليمية وانتظام الدراسة حتى اليوم الأخير من الفصل الدراسي الثاني.

وحرصت إدارة تعليم الأفلاج على حضور طلابها وطالباتها حتى آخر حصة دراسية من الفصل الدراسي الثاني لاستكمال مناهج التعليم وإعداد الاختبارات التحريرية وجعل هذين اليومين مملوءين بالتفاعل والحيوية، وأثمر ذلك في حضور مميز للطلاب في مدارس المحافظة.

وقام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة صباح اليوم، بجولة ميدانية على عدد من مدارس الهدار بالأفلاج وقف خلالها على سير العملية التعليمية وتابع أداء الدروس للطلاب في الفصول؛ مثمنًا في الوقت نفسه حرص الطلاب على مواصلة الدراسة حتى آخر يوم دراسي، ومشيدًا بدور أولياء أمورهم على الحرص والمتابعة، كما ثمّن جهود مديري المدارس ومعلميها في العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب وتفعيل العديد من البرامج المعززة لذلك.

ويعتبر اليوم هو اليوم الأخير لحضور الطلاب في الفصل الدراسي الثاني؛ حيث يوافق يوم غد الثلاثاء إجازة يوم التأسيس، والأربعاء والخميس إجازة نهاية الأسبوع المطول، والأسبوع القادم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

الأفلاج مدارس الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. حضور مميز لطلاب مدارس الأفلاج في اليوم الأخير للفصل الدراسي الثاني
سبق

شهدت مدارس الأفلاج اليوم الاثنين حضورًا مميزًا لطلاب المراحل التعليمية وانتظام الدراسة حتى اليوم الأخير من الفصل الدراسي الثاني.

وحرصت إدارة تعليم الأفلاج على حضور طلابها وطالباتها حتى آخر حصة دراسية من الفصل الدراسي الثاني لاستكمال مناهج التعليم وإعداد الاختبارات التحريرية وجعل هذين اليومين مملوءين بالتفاعل والحيوية، وأثمر ذلك في حضور مميز للطلاب في مدارس المحافظة.

وقام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة صباح اليوم، بجولة ميدانية على عدد من مدارس الهدار بالأفلاج وقف خلالها على سير العملية التعليمية وتابع أداء الدروس للطلاب في الفصول؛ مثمنًا في الوقت نفسه حرص الطلاب على مواصلة الدراسة حتى آخر يوم دراسي، ومشيدًا بدور أولياء أمورهم على الحرص والمتابعة، كما ثمّن جهود مديري المدارس ومعلميها في العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب وتفعيل العديد من البرامج المعززة لذلك.

ويعتبر اليوم هو اليوم الأخير لحضور الطلاب في الفصل الدراسي الثاني؛ حيث يوافق يوم غد الثلاثاء إجازة يوم التأسيس، والأربعاء والخميس إجازة نهاية الأسبوع المطول، والأسبوع القادم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
11:53 AM

بالصور.. حضور مميز لطلاب مدارس الأفلاج في اليوم الأخير للفصل الدراسي الثاني

"آل مغيرة" تَجول في عدد من مدارس الهدار ووقف على سير العملية التعليمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
275

شهدت مدارس الأفلاج اليوم الاثنين حضورًا مميزًا لطلاب المراحل التعليمية وانتظام الدراسة حتى اليوم الأخير من الفصل الدراسي الثاني.

وحرصت إدارة تعليم الأفلاج على حضور طلابها وطالباتها حتى آخر حصة دراسية من الفصل الدراسي الثاني لاستكمال مناهج التعليم وإعداد الاختبارات التحريرية وجعل هذين اليومين مملوءين بالتفاعل والحيوية، وأثمر ذلك في حضور مميز للطلاب في مدارس المحافظة.

وقام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة صباح اليوم، بجولة ميدانية على عدد من مدارس الهدار بالأفلاج وقف خلالها على سير العملية التعليمية وتابع أداء الدروس للطلاب في الفصول؛ مثمنًا في الوقت نفسه حرص الطلاب على مواصلة الدراسة حتى آخر يوم دراسي، ومشيدًا بدور أولياء أمورهم على الحرص والمتابعة، كما ثمّن جهود مديري المدارس ومعلميها في العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب وتفعيل العديد من البرامج المعززة لذلك.

ويعتبر اليوم هو اليوم الأخير لحضور الطلاب في الفصل الدراسي الثاني؛ حيث يوافق يوم غد الثلاثاء إجازة يوم التأسيس، والأربعاء والخميس إجازة نهاية الأسبوع المطول، والأسبوع القادم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,200
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,594
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,240
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,187

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت
اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

عبدالمحسن الحارثي
التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة