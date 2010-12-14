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"مصرف الإنماء" يطلق بطاقته الائتمانية الجديدة.. مجاناً مدى الحياة

متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية مع عروض مغرية ومنافسة

أطلق مصرف الإنماء بطاقته الائتمانية الجديدة المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، مع عروض مغرية ومنافسة ضمن سعيه في تقديم منتجات مصرفية تلبي احتياجات عملائه.

وأكد النائب الأول للرئيس التنفيذي للمصرف صالح بن عبدالله الزميع، استمرار "الإنماء" في تقديم أفضل تجربة مصرفية للعميل من خلال باقة متميزة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية.

وأضاف الزميع، بطاقة الإنماء الائتمانية تحمل عديداً من المميزات، حيث إنها تمكّن العميل من الحصول على حد ائتماني أعلى من بطاقة الحسم الشهري الحالية، إضافة إلى إمكانية السداد بأقساط شهرية ميسرة عوضاً عن السداد الكلي.

وتابع، يمكن للعميل استخدام كامل الحد الائتماني لدفع مشترياته عبر أجهزة نقاط البيع أو السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي حتى 30 % من الحد الائتماني للبطاقة.

كما تمكّن بطاقة الإنماء الائتمانية حامليها من الدخول إلى صالات كبار الشخصيات في أكثر من 950 مطاراً حول العالم مع بطاقة الإنماء الائتمانية إنفينيت أو سيغنتشر أو 25 صالة أخرى مع بطاقة الإنماء الائتمانية البلاتينية.

جديرٌ بالذكر أن مصرف الإنماء حالياً ولفترة محدودة يقدم عرضاً خاصاً لبطاقة الإنماء الائتمانية، حيث يمكن طلبها الآن مجاناً مدى الحياة للبطاقات المصدرة حتى نهاية ديسمبر 2021م وبهامش ربح منافس يعد الأقل، كما أن البطاقة تتميز بسهولة التقديم ومتاحة لجميع شركاء المصرف ولا يشترط تحويل الراتب للحصول على البطاقة.

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"مصرف الإنماء" يطلق بطاقته الائتمانية الجديدة.. مجاناً مدى الحياة
سبق

أطلق مصرف الإنماء بطاقته الائتمانية الجديدة المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، مع عروض مغرية ومنافسة ضمن سعيه في تقديم منتجات مصرفية تلبي احتياجات عملائه.

وأكد النائب الأول للرئيس التنفيذي للمصرف صالح بن عبدالله الزميع، استمرار "الإنماء" في تقديم أفضل تجربة مصرفية للعميل من خلال باقة متميزة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية.

وأضاف الزميع، بطاقة الإنماء الائتمانية تحمل عديداً من المميزات، حيث إنها تمكّن العميل من الحصول على حد ائتماني أعلى من بطاقة الحسم الشهري الحالية، إضافة إلى إمكانية السداد بأقساط شهرية ميسرة عوضاً عن السداد الكلي.

وتابع، يمكن للعميل استخدام كامل الحد الائتماني لدفع مشترياته عبر أجهزة نقاط البيع أو السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي حتى 30 % من الحد الائتماني للبطاقة.

كما تمكّن بطاقة الإنماء الائتمانية حامليها من الدخول إلى صالات كبار الشخصيات في أكثر من 950 مطاراً حول العالم مع بطاقة الإنماء الائتمانية إنفينيت أو سيغنتشر أو 25 صالة أخرى مع بطاقة الإنماء الائتمانية البلاتينية.

جديرٌ بالذكر أن مصرف الإنماء حالياً ولفترة محدودة يقدم عرضاً خاصاً لبطاقة الإنماء الائتمانية، حيث يمكن طلبها الآن مجاناً مدى الحياة للبطاقات المصدرة حتى نهاية ديسمبر 2021م وبهامش ربح منافس يعد الأقل، كما أن البطاقة تتميز بسهولة التقديم ومتاحة لجميع شركاء المصرف ولا يشترط تحويل الراتب للحصول على البطاقة.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
10:44 AM

"مصرف الإنماء" يطلق بطاقته الائتمانية الجديدة.. مجاناً مدى الحياة

متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية مع عروض مغرية ومنافسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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38,562

أطلق مصرف الإنماء بطاقته الائتمانية الجديدة المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، مع عروض مغرية ومنافسة ضمن سعيه في تقديم منتجات مصرفية تلبي احتياجات عملائه.

وأكد النائب الأول للرئيس التنفيذي للمصرف صالح بن عبدالله الزميع، استمرار "الإنماء" في تقديم أفضل تجربة مصرفية للعميل من خلال باقة متميزة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية.

وأضاف الزميع، بطاقة الإنماء الائتمانية تحمل عديداً من المميزات، حيث إنها تمكّن العميل من الحصول على حد ائتماني أعلى من بطاقة الحسم الشهري الحالية، إضافة إلى إمكانية السداد بأقساط شهرية ميسرة عوضاً عن السداد الكلي.

وتابع، يمكن للعميل استخدام كامل الحد الائتماني لدفع مشترياته عبر أجهزة نقاط البيع أو السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي حتى 30 % من الحد الائتماني للبطاقة.

كما تمكّن بطاقة الإنماء الائتمانية حامليها من الدخول إلى صالات كبار الشخصيات في أكثر من 950 مطاراً حول العالم مع بطاقة الإنماء الائتمانية إنفينيت أو سيغنتشر أو 25 صالة أخرى مع بطاقة الإنماء الائتمانية البلاتينية.

جديرٌ بالذكر أن مصرف الإنماء حالياً ولفترة محدودة يقدم عرضاً خاصاً لبطاقة الإنماء الائتمانية، حيث يمكن طلبها الآن مجاناً مدى الحياة للبطاقات المصدرة حتى نهاية ديسمبر 2021م وبهامش ربح منافس يعد الأقل، كما أن البطاقة تتميز بسهولة التقديم ومتاحة لجميع شركاء المصرف ولا يشترط تحويل الراتب للحصول على البطاقة.

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