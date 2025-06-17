بكين: حالات كورونا قد تستمر عند مستوياتها لبعض الوقت
بانغ شينغ هوه: وباء الفيروس لا يزال ينتشر في المدينة إلى الآن
ذكرت مسؤولة بالعاصمة الصينية بكين يوم الأربعاء، أن المدينة لا يمكنها استبعاد احتمال بقاء عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عند مستوياته الحالية لبعض الوقت.
ووفق "رويترز" قالت بانغ شينغ هوه، المسؤولة الكبيرة بهيئة مكافحة الأمراض في بكين: إن وباء كورونا لا يزال ينتشر في المدينة.
الصين
فيروس كورونا الجديد
بكين: حالات كورونا قد تستمر عند مستوياتها لبعض الوقت
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-17
ذكرت مسؤولة بالعاصمة الصينية بكين يوم الأربعاء، أن المدينة لا يمكنها استبعاد احتمال بقاء عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عند مستوياته الحالية لبعض الوقت.
ووفق "رويترز" قالت بانغ شينغ هوه، المسؤولة الكبيرة بهيئة مكافحة الأمراض في بكين: إن وباء كورونا لا يزال ينتشر في المدينة.
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
01:16 PM
بكين: حالات كورونا قد تستمر عند مستوياتها لبعض الوقت
بانغ شينغ هوه: وباء الفيروس لا يزال ينتشر في المدينة إلى الآن
ذكرت مسؤولة بالعاصمة الصينية بكين يوم الأربعاء، أن المدينة لا يمكنها استبعاد احتمال بقاء عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عند مستوياته الحالية لبعض الوقت.
ووفق "رويترز" قالت بانغ شينغ هوه، المسؤولة الكبيرة بهيئة مكافحة الأمراض في بكين: إن وباء كورونا لا يزال ينتشر في المدينة.