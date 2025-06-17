بكين: حالات كورونا قد تستمر عند مستوياتها لبعض الوقت

بانغ شينغ هوه: وباء الفيروس لا يزال ينتشر في المدينة إلى الآن

ذكرت مسؤولة بالعاصمة الصينية بكين يوم الأربعاء، أن المدينة لا يمكنها استبعاد احتمال بقاء عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عند مستوياته الحالية لبعض الوقت.

ووفق "رويترز" قالت بانغ شينغ هوه، المسؤولة الكبيرة بهيئة مكافحة الأمراض في بكين: إن وباء كورونا لا يزال ينتشر في المدينة.