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موظفو التشغيل الذاتي بصحة عسير: حقوقنا مهدرة منذ عام .. و"الأحمري": رفعنا للوزارة

مطالبات مكررة عن مرابطة العيدين بـ 1439 ووعود دون تنفيذ.. معاناة

ناشد شاغلو وظائف التشغيل الذاتي في المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، المسؤولين، النظر في مطالباتهم بمستحقاتهم المالية عن مرابطة عيد الفطر وعيد الأضحى من عام 1439 بعد أن طرقوا كل الأبواب لإنهاء تلك المعاناة والانتظار الطويل دون جدوى.

وقال عدد من موظفي التشغيل الذاتي بصحة عسير لـ "سبق": يؤسفنا جداً ما وصلنا إليه من حال بعد مرور أكثر من عام على مطالبتنا بحق من حقوقنا كفله النظام، مبدين تذمراً كبيراً من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لخارج الدوام لعيدَي الفطر والأضحى لعام 1439 هـ.

وأضافوا، تلقينا الوعد تلو الآخر من الإدارة المالية للتشغيل الذاتي بالصرف ولكن لا حياة لمَن تنادي لافتين إلى أن هذا الحال يعانيه جميع موظفي التشغيل الذاتي في مستشفيات المنطقة.

وتابعوا، حرصنا الكبير على المريض واحترامنا شرف مهنتنا جعلانا نتناسى حقوقنا التي لم تصرف من عام ونوافق على العمل في عيدَي الفطر والأضحى لعام 1440 هـ، إلا أنه لم يتم الرفع بها من المستشفيات بسبب رفض الشؤون الصحية بالمنطقة استقبالها بحجة عدم وجود مبالغ في بنود الصرف.

من جهتها، اكتفت صحة المنطقة بالتعليق على لسان المتحدث الرسمي بالنيابة سعيد مداوي الأحمري؛ لـ "سبق" قائلاً: رداً على تأخر صرف خارج دوام لموظفي التشغيل الذاتي بصحة المنطقة، بأنه تم الرفع للوزارة لتحديد الأيام المستحقة، لافتاً إلى أن المستحقات لكل العاملين على الباب الأول والتشغيل المطالبين بالتعويض المالي أو الإجازات محل الاهتمام والمتابعة من قِبل الإدارة المختصة بالمديرية لتسريع عمليه الصرف.

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موظفو التشغيل الذاتي بصحة عسير: حقوقنا مهدرة منذ عام .. و"الأحمري": رفعنا للوزارة
سبق

ناشد شاغلو وظائف التشغيل الذاتي في المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، المسؤولين، النظر في مطالباتهم بمستحقاتهم المالية عن مرابطة عيد الفطر وعيد الأضحى من عام 1439 بعد أن طرقوا كل الأبواب لإنهاء تلك المعاناة والانتظار الطويل دون جدوى.

وقال عدد من موظفي التشغيل الذاتي بصحة عسير لـ "سبق": يؤسفنا جداً ما وصلنا إليه من حال بعد مرور أكثر من عام على مطالبتنا بحق من حقوقنا كفله النظام، مبدين تذمراً كبيراً من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لخارج الدوام لعيدَي الفطر والأضحى لعام 1439 هـ.

وأضافوا، تلقينا الوعد تلو الآخر من الإدارة المالية للتشغيل الذاتي بالصرف ولكن لا حياة لمَن تنادي لافتين إلى أن هذا الحال يعانيه جميع موظفي التشغيل الذاتي في مستشفيات المنطقة.

وتابعوا، حرصنا الكبير على المريض واحترامنا شرف مهنتنا جعلانا نتناسى حقوقنا التي لم تصرف من عام ونوافق على العمل في عيدَي الفطر والأضحى لعام 1440 هـ، إلا أنه لم يتم الرفع بها من المستشفيات بسبب رفض الشؤون الصحية بالمنطقة استقبالها بحجة عدم وجود مبالغ في بنود الصرف.

من جهتها، اكتفت صحة المنطقة بالتعليق على لسان المتحدث الرسمي بالنيابة سعيد مداوي الأحمري؛ لـ "سبق" قائلاً: رداً على تأخر صرف خارج دوام لموظفي التشغيل الذاتي بصحة المنطقة، بأنه تم الرفع للوزارة لتحديد الأيام المستحقة، لافتاً إلى أن المستحقات لكل العاملين على الباب الأول والتشغيل المطالبين بالتعويض المالي أو الإجازات محل الاهتمام والمتابعة من قِبل الإدارة المختصة بالمديرية لتسريع عمليه الصرف.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
09:42 AM

موظفو التشغيل الذاتي بصحة عسير: حقوقنا مهدرة منذ عام .. و"الأحمري": رفعنا للوزارة

مطالبات مكررة عن مرابطة العيدين بـ 1439 ووعود دون تنفيذ.. معاناة

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رائد القرفي - أبها
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ناشد شاغلو وظائف التشغيل الذاتي في المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، المسؤولين، النظر في مطالباتهم بمستحقاتهم المالية عن مرابطة عيد الفطر وعيد الأضحى من عام 1439 بعد أن طرقوا كل الأبواب لإنهاء تلك المعاناة والانتظار الطويل دون جدوى.

وقال عدد من موظفي التشغيل الذاتي بصحة عسير لـ "سبق": يؤسفنا جداً ما وصلنا إليه من حال بعد مرور أكثر من عام على مطالبتنا بحق من حقوقنا كفله النظام، مبدين تذمراً كبيراً من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لخارج الدوام لعيدَي الفطر والأضحى لعام 1439 هـ.

وأضافوا، تلقينا الوعد تلو الآخر من الإدارة المالية للتشغيل الذاتي بالصرف ولكن لا حياة لمَن تنادي لافتين إلى أن هذا الحال يعانيه جميع موظفي التشغيل الذاتي في مستشفيات المنطقة.

وتابعوا، حرصنا الكبير على المريض واحترامنا شرف مهنتنا جعلانا نتناسى حقوقنا التي لم تصرف من عام ونوافق على العمل في عيدَي الفطر والأضحى لعام 1440 هـ، إلا أنه لم يتم الرفع بها من المستشفيات بسبب رفض الشؤون الصحية بالمنطقة استقبالها بحجة عدم وجود مبالغ في بنود الصرف.

من جهتها، اكتفت صحة المنطقة بالتعليق على لسان المتحدث الرسمي بالنيابة سعيد مداوي الأحمري؛ لـ "سبق" قائلاً: رداً على تأخر صرف خارج دوام لموظفي التشغيل الذاتي بصحة المنطقة، بأنه تم الرفع للوزارة لتحديد الأيام المستحقة، لافتاً إلى أن المستحقات لكل العاملين على الباب الأول والتشغيل المطالبين بالتعويض المالي أو الإجازات محل الاهتمام والمتابعة من قِبل الإدارة المختصة بالمديرية لتسريع عمليه الصرف.

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