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"صعوباتِ التعلُّمِ" تهنِّئُ القيادةَ والشعبَ السعوديَّ بحلولِ عيدِ الأضحى

رفع رئيسُ مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمانُ بنُ عبدِ العزيز بن عبد الله آل عثمان، باسمه، ونيابةً عن جميع أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي ومنسوبات الجمعية، وأسر ذوي صعوبات التعلُّمِ، والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم للقيادة الرشيدة ، والشعب السعودي الكريم، وجنودنا البواسل، والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين، وللأمة العربيةِ والإسلاميةِ أصدقَ التهنئاتِ، وأرقَّ التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٢.


وأضاف "آل عثمان" قائلاً: الحمد لله رب العالمين، الذي أعزنا بدين الإسلام العظيم، وأنعم علينا بالأمن والإيمان، وأكرمنا بحكومةٍ مباركةٍ وحكيمة تحرصُ على سلامة الإنسان، وصيانة المكان، والحكم بالعدل والإحسان، وقادت مملكتنا الغالية في أجمل المراحل والأزمان، وفي أشدِّ الظروفِ وخِضمِّ الأزمات، إلى برِّ السلامة والأمان، بكلِّ كفاءةٍ واقتدار، فصارت حياتنا مملوءةً بالخير والنماء والعطاء، ومفعمةً بالمحبة الصادقة والاستقرار، تتعانق فيها الأرواحُ والقلوبُ بحبِّ الوطن والقيادة الرشيدة وجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضحَ "آل عثمان" أنَّ مملكتنا الغالية- بفضل الله تعالى- ثم دعم حكومتنا الرشيدة، رعاها الله تعالى، وتعاون وإخلاص جميع أفراد المجتمع السعودي والمقيمين على أرض المملكة، والذين يتمتعون بالعمل وبروح الانتماء والتكاتف والتعاون إلى كلِّ ما من شأنه رفعة وطننا الغالي المملكة العربية السعودية في كافة المجالات والأصعدة؛ لتكون بلادُنا في مصاف الدول المتقدمة، وفق الرؤية السعودية الثاقبة ٢٠٣٠م والخُطى الثابتة، والأساليب المتقدمة.

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"صعوباتِ التعلُّمِ" تهنِّئُ القيادةَ والشعبَ السعوديَّ بحلولِ عيدِ الأضحى
سبق

رفع رئيسُ مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمانُ بنُ عبدِ العزيز بن عبد الله آل عثمان، باسمه، ونيابةً عن جميع أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي ومنسوبات الجمعية، وأسر ذوي صعوبات التعلُّمِ، والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم للقيادة الرشيدة ، والشعب السعودي الكريم، وجنودنا البواسل، والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين، وللأمة العربيةِ والإسلاميةِ أصدقَ التهنئاتِ، وأرقَّ التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٢.


وأضاف "آل عثمان" قائلاً: الحمد لله رب العالمين، الذي أعزنا بدين الإسلام العظيم، وأنعم علينا بالأمن والإيمان، وأكرمنا بحكومةٍ مباركةٍ وحكيمة تحرصُ على سلامة الإنسان، وصيانة المكان، والحكم بالعدل والإحسان، وقادت مملكتنا الغالية في أجمل المراحل والأزمان، وفي أشدِّ الظروفِ وخِضمِّ الأزمات، إلى برِّ السلامة والأمان، بكلِّ كفاءةٍ واقتدار، فصارت حياتنا مملوءةً بالخير والنماء والعطاء، ومفعمةً بالمحبة الصادقة والاستقرار، تتعانق فيها الأرواحُ والقلوبُ بحبِّ الوطن والقيادة الرشيدة وجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضحَ "آل عثمان" أنَّ مملكتنا الغالية- بفضل الله تعالى- ثم دعم حكومتنا الرشيدة، رعاها الله تعالى، وتعاون وإخلاص جميع أفراد المجتمع السعودي والمقيمين على أرض المملكة، والذين يتمتعون بالعمل وبروح الانتماء والتكاتف والتعاون إلى كلِّ ما من شأنه رفعة وطننا الغالي المملكة العربية السعودية في كافة المجالات والأصعدة؛ لتكون بلادُنا في مصاف الدول المتقدمة، وفق الرؤية السعودية الثاقبة ٢٠٣٠م والخُطى الثابتة، والأساليب المتقدمة.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
08:35 PM

"صعوباتِ التعلُّمِ" تهنِّئُ القيادةَ والشعبَ السعوديَّ بحلولِ عيدِ الأضحى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيسُ مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمانُ بنُ عبدِ العزيز بن عبد الله آل عثمان، باسمه، ونيابةً عن جميع أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي ومنسوبات الجمعية، وأسر ذوي صعوبات التعلُّمِ، والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم للقيادة الرشيدة ، والشعب السعودي الكريم، وجنودنا البواسل، والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين، وللأمة العربيةِ والإسلاميةِ أصدقَ التهنئاتِ، وأرقَّ التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٢.


وأضاف "آل عثمان" قائلاً: الحمد لله رب العالمين، الذي أعزنا بدين الإسلام العظيم، وأنعم علينا بالأمن والإيمان، وأكرمنا بحكومةٍ مباركةٍ وحكيمة تحرصُ على سلامة الإنسان، وصيانة المكان، والحكم بالعدل والإحسان، وقادت مملكتنا الغالية في أجمل المراحل والأزمان، وفي أشدِّ الظروفِ وخِضمِّ الأزمات، إلى برِّ السلامة والأمان، بكلِّ كفاءةٍ واقتدار، فصارت حياتنا مملوءةً بالخير والنماء والعطاء، ومفعمةً بالمحبة الصادقة والاستقرار، تتعانق فيها الأرواحُ والقلوبُ بحبِّ الوطن والقيادة الرشيدة وجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضحَ "آل عثمان" أنَّ مملكتنا الغالية- بفضل الله تعالى- ثم دعم حكومتنا الرشيدة، رعاها الله تعالى، وتعاون وإخلاص جميع أفراد المجتمع السعودي والمقيمين على أرض المملكة، والذين يتمتعون بالعمل وبروح الانتماء والتكاتف والتعاون إلى كلِّ ما من شأنه رفعة وطننا الغالي المملكة العربية السعودية في كافة المجالات والأصعدة؛ لتكون بلادُنا في مصاف الدول المتقدمة، وفق الرؤية السعودية الثاقبة ٢٠٣٠م والخُطى الثابتة، والأساليب المتقدمة.

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