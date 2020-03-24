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روسيا تسجل 57 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

شفاء 5 حالات.. وارتفاع أعداد المتعافين إلى 32 شخصاً

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في روسيا تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليماً، كاشفاً عن تعافي خمسة مصابين، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقال بيان مقر العمليات وفق "روسيا اليوم": شهدت الـ24 ساعة الماضية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا على مستوى 14 إقليماً.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الإصابات ليبلغ 495 إصابة بفيروس "كورونا" في الوقت الراهن.

ولفت إلى تسجيل 28 حالة في مدينة موسكو، وخمس حالات في سان بطرسبرغ، وحالة واحدة في كل من جمهورية الشيشان وجمهورية تتارستان.

واختتم البيان بالقول: غادر خمسة أشخاص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، وبذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 22 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد روسيا

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روسيا تسجل 57 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال يوم واحد
سبق

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في روسيا تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليماً، كاشفاً عن تعافي خمسة مصابين، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقال بيان مقر العمليات وفق "روسيا اليوم": شهدت الـ24 ساعة الماضية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا على مستوى 14 إقليماً.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الإصابات ليبلغ 495 إصابة بفيروس "كورونا" في الوقت الراهن.

ولفت إلى تسجيل 28 حالة في مدينة موسكو، وخمس حالات في سان بطرسبرغ، وحالة واحدة في كل من جمهورية الشيشان وجمهورية تتارستان.

واختتم البيان بالقول: غادر خمسة أشخاص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، وبذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 22 شخصاً.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
03:13 PM

روسيا تسجل 57 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

شفاء 5 حالات.. وارتفاع أعداد المتعافين إلى 32 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في روسيا تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليماً، كاشفاً عن تعافي خمسة مصابين، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقال بيان مقر العمليات وفق "روسيا اليوم": شهدت الـ24 ساعة الماضية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا على مستوى 14 إقليماً.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الإصابات ليبلغ 495 إصابة بفيروس "كورونا" في الوقت الراهن.

ولفت إلى تسجيل 28 حالة في مدينة موسكو، وخمس حالات في سان بطرسبرغ، وحالة واحدة في كل من جمهورية الشيشان وجمهورية تتارستان.

واختتم البيان بالقول: غادر خمسة أشخاص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، وبذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 22 شخصاً.

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