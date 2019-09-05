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"مدني الرياض" يضبط مخالفات 11 مبنى من المباني العالية

أسفرت حملة السلامة للمباني العالية، والتي أطلقها الدفاع المدني بمدينة الرياض، يوم الأحد الماضي، على الوقوف على 35 موقعاً ضبطت خلالها دوريات السلامة عدداً من المخالفات في 11 موقعاً تم إحالتهم إلى لجنة النظر بالمخالفات، مع إلزامهم بتصحيح وضع المخالفات، فيما اجتازت المواقع الأخرى اختبارات الفحص، ومطابقتها لاشتراطات وأنظمة السلامة.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مشيراً إلى أن الحملة صاحبها مشاركة فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب، وذلك بتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بوجود مختصي السلامة في تلك المباني.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمعنيين بمواقع المباني العالية بالعمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار، وصيانتها، والتأكد من معرفة العاملين فيها كيفية التصرف السليم في حالة الخطر لا قدّر الله، كما دعت إلى معالجة الملاحظات إن وُجِدت؛ وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفادياً للإجراءات الفورية التي ستطبق بحق المخالفين.

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"مدني الرياض" يضبط مخالفات 11 مبنى من المباني العالية
سبق

أسفرت حملة السلامة للمباني العالية، والتي أطلقها الدفاع المدني بمدينة الرياض، يوم الأحد الماضي، على الوقوف على 35 موقعاً ضبطت خلالها دوريات السلامة عدداً من المخالفات في 11 موقعاً تم إحالتهم إلى لجنة النظر بالمخالفات، مع إلزامهم بتصحيح وضع المخالفات، فيما اجتازت المواقع الأخرى اختبارات الفحص، ومطابقتها لاشتراطات وأنظمة السلامة.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مشيراً إلى أن الحملة صاحبها مشاركة فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب، وذلك بتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بوجود مختصي السلامة في تلك المباني.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمعنيين بمواقع المباني العالية بالعمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار، وصيانتها، والتأكد من معرفة العاملين فيها كيفية التصرف السليم في حالة الخطر لا قدّر الله، كما دعت إلى معالجة الملاحظات إن وُجِدت؛ وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفادياً للإجراءات الفورية التي ستطبق بحق المخالفين.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
02:17 PM

"مدني الرياض" يضبط مخالفات 11 مبنى من المباني العالية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
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2,709

أسفرت حملة السلامة للمباني العالية، والتي أطلقها الدفاع المدني بمدينة الرياض، يوم الأحد الماضي، على الوقوف على 35 موقعاً ضبطت خلالها دوريات السلامة عدداً من المخالفات في 11 موقعاً تم إحالتهم إلى لجنة النظر بالمخالفات، مع إلزامهم بتصحيح وضع المخالفات، فيما اجتازت المواقع الأخرى اختبارات الفحص، ومطابقتها لاشتراطات وأنظمة السلامة.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مشيراً إلى أن الحملة صاحبها مشاركة فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب، وذلك بتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بوجود مختصي السلامة في تلك المباني.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمعنيين بمواقع المباني العالية بالعمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار، وصيانتها، والتأكد من معرفة العاملين فيها كيفية التصرف السليم في حالة الخطر لا قدّر الله، كما دعت إلى معالجة الملاحظات إن وُجِدت؛ وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفادياً للإجراءات الفورية التي ستطبق بحق المخالفين.

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