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بايدن في مؤتمره الصحفي: ندرس إعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية

قال: الحزب الجمهوري "رهينة" لرجل خارج السلطة والحكم وهو دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في مؤتمره الصحفي السنوي: إن إدارته تدرس إعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة دولية إرهابية.

وقال بايدن في معرض جوابه عن سؤال صحفي عما إذا كان يؤيد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، بعدما تم حذفهم قبل نحو عام من قائمة الإرهابيين: "الإجابة هي أنها قيد الدراسة".

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي، بعد فترة وجيزة من إصدار السفارة الإماراتية بيانًا قالت فيه إن سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة، حث إدارة بايدن على إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ردًّا على الضربات التي استهدفت يوم الاثنين الماضي مطار أبو ظبي ومستودع وقود.

ودافع الرئيس بايدن عن أداء إدارته خلال سنتها الأولى في البيت الأبيض، متهمًا الجمهوريين بإضاعة الوقت والابتعاد عن التقاليد "الجدية" في حكم البلاد.

وقال بايدن إن الحزب الجمهوري لا يفعل شيئًا سوى معارضة قراراته، متهمًا الحزب بأنه "رهينة" لرجل خارج السلطة والحكم وهو دونالد ترامب.

وأشار بايدن إلى أن خمسة فقط من أعضاء الحزب الجمهوري أخبروه على انفراد بأنهم يتفقون معه؛ إلا أنهم طلبوا عدم ذكر أسمائهم كي لا يخسروا في انتخابات التجديد النصفي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بايدن في مؤتمره الصحفي: ندرس إعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية
سبق

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في مؤتمره الصحفي السنوي: إن إدارته تدرس إعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة دولية إرهابية.

وقال بايدن في معرض جوابه عن سؤال صحفي عما إذا كان يؤيد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، بعدما تم حذفهم قبل نحو عام من قائمة الإرهابيين: "الإجابة هي أنها قيد الدراسة".

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي، بعد فترة وجيزة من إصدار السفارة الإماراتية بيانًا قالت فيه إن سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة، حث إدارة بايدن على إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ردًّا على الضربات التي استهدفت يوم الاثنين الماضي مطار أبو ظبي ومستودع وقود.

ودافع الرئيس بايدن عن أداء إدارته خلال سنتها الأولى في البيت الأبيض، متهمًا الجمهوريين بإضاعة الوقت والابتعاد عن التقاليد "الجدية" في حكم البلاد.

وقال بايدن إن الحزب الجمهوري لا يفعل شيئًا سوى معارضة قراراته، متهمًا الحزب بأنه "رهينة" لرجل خارج السلطة والحكم وهو دونالد ترامب.

وأشار بايدن إلى أن خمسة فقط من أعضاء الحزب الجمهوري أخبروه على انفراد بأنهم يتفقون معه؛ إلا أنهم طلبوا عدم ذكر أسمائهم كي لا يخسروا في انتخابات التجديد النصفي.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
08:47 AM

بايدن في مؤتمره الصحفي: ندرس إعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية

قال: الحزب الجمهوري "رهينة" لرجل خارج السلطة والحكم وهو دونالد ترامب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في مؤتمره الصحفي السنوي: إن إدارته تدرس إعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة دولية إرهابية.

وقال بايدن في معرض جوابه عن سؤال صحفي عما إذا كان يؤيد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، بعدما تم حذفهم قبل نحو عام من قائمة الإرهابيين: "الإجابة هي أنها قيد الدراسة".

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي، بعد فترة وجيزة من إصدار السفارة الإماراتية بيانًا قالت فيه إن سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة، حث إدارة بايدن على إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ردًّا على الضربات التي استهدفت يوم الاثنين الماضي مطار أبو ظبي ومستودع وقود.

ودافع الرئيس بايدن عن أداء إدارته خلال سنتها الأولى في البيت الأبيض، متهمًا الجمهوريين بإضاعة الوقت والابتعاد عن التقاليد "الجدية" في حكم البلاد.

وقال بايدن إن الحزب الجمهوري لا يفعل شيئًا سوى معارضة قراراته، متهمًا الحزب بأنه "رهينة" لرجل خارج السلطة والحكم وهو دونالد ترامب.

وأشار بايدن إلى أن خمسة فقط من أعضاء الحزب الجمهوري أخبروه على انفراد بأنهم يتفقون معه؛ إلا أنهم طلبوا عدم ذكر أسمائهم كي لا يخسروا في انتخابات التجديد النصفي.

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