إبطال حكم الإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

بعد نحو شهر على اتهامه بالخيانة العظمى

أصدرت محكمة باكستانية، اليوم (الاثنين)، حكماً ببطلان حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى.

ونقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام باكستانية، أن "محكمة لاهور العليا قضت بعدم دستورية تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس الأسبق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى".

وذكرت وسائل الإعلام أن المحكمة قضت أيضاً بـ"عدم جواز تطبيق المادة 6 المعدلة من الدستور، التي أدين مشرف بمقتضاها، وعدم جواز تطبيقها بأثر رجعي".

وقضت محكمة باكستانية في منتصف الشهر الماضي، بالإعدام على "مشرف"؛ بتهمة الخيانة العظمى.