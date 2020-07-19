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شاهد.. الأعمدة الكهربائية تشوه حي الرمال وتهدد سكانه في الرياض

الأهالي يناشدون "السعودية للكهرباء" استبدالها بـ"الأرضية"

ناشد سكان حي الرمال "الشركة السعودية للكهرباء" تغيير الأعمدة الكهربائية الحالية إلى ألياف أرضية؛ لما يترتب على وجودها بين المنازل من خطر وتشويه للمنظر.

ويحاذي الحي الذي تتدلى أسلاكه بين الأعمدة، طريق الأمير محمد بن سلمان في التقائه بطريق الجنادرية، وتحديداً جنوب وشرق السوق الشعبي، وكثيراً ما يعاني الأهالي من انطفاءات التيار الكهربائي جراء تعرضها للظروف الجوية المختلفة من أمطار وعواصف.

كما كشف السكان في حديثهم لـ"سبق" بأن أعمدة الكهرباء أغلقت مداخل منازلهم، وشغلت حيزاً من مواقف السيارات أمامها، وشكلت خطراً على الأطفال الذين يتسلقون عليها للعبث تارة واللهو تارة أخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الأعمدة الكهربائية تشوه حي الرمال وتهدد سكانه في الرياض
سبق

ناشد سكان حي الرمال "الشركة السعودية للكهرباء" تغيير الأعمدة الكهربائية الحالية إلى ألياف أرضية؛ لما يترتب على وجودها بين المنازل من خطر وتشويه للمنظر.

ويحاذي الحي الذي تتدلى أسلاكه بين الأعمدة، طريق الأمير محمد بن سلمان في التقائه بطريق الجنادرية، وتحديداً جنوب وشرق السوق الشعبي، وكثيراً ما يعاني الأهالي من انطفاءات التيار الكهربائي جراء تعرضها للظروف الجوية المختلفة من أمطار وعواصف.

كما كشف السكان في حديثهم لـ"سبق" بأن أعمدة الكهرباء أغلقت مداخل منازلهم، وشغلت حيزاً من مواقف السيارات أمامها، وشكلت خطراً على الأطفال الذين يتسلقون عليها للعبث تارة واللهو تارة أخرى.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
11:18 PM

شاهد.. الأعمدة الكهربائية تشوه حي الرمال وتهدد سكانه في الرياض

الأهالي يناشدون "السعودية للكهرباء" استبدالها بـ"الأرضية"

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عيسى الحربي - الرياض
4
4,266

ناشد سكان حي الرمال "الشركة السعودية للكهرباء" تغيير الأعمدة الكهربائية الحالية إلى ألياف أرضية؛ لما يترتب على وجودها بين المنازل من خطر وتشويه للمنظر.

ويحاذي الحي الذي تتدلى أسلاكه بين الأعمدة، طريق الأمير محمد بن سلمان في التقائه بطريق الجنادرية، وتحديداً جنوب وشرق السوق الشعبي، وكثيراً ما يعاني الأهالي من انطفاءات التيار الكهربائي جراء تعرضها للظروف الجوية المختلفة من أمطار وعواصف.

كما كشف السكان في حديثهم لـ"سبق" بأن أعمدة الكهرباء أغلقت مداخل منازلهم، وشغلت حيزاً من مواقف السيارات أمامها، وشكلت خطراً على الأطفال الذين يتسلقون عليها للعبث تارة واللهو تارة أخرى.

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