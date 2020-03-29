"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، إضافة للمواقع المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، إضافة للمواقع المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، إضافة للمواقع المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.