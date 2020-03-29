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"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير

تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، إضافة للمواقع المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، إضافة للمواقع المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
11:49 AM

"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير

تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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3,406

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، إضافة للمواقع المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

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