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مدير تعليم عسير يتفقد انطلاقة العودة الحضورية للابتدائي ورياض الأطفال

قال: ما رأيته اليوم يشعرك بأننا لم ننقطع لمدة طويلة

وقف مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العمري، ميدانيًا، على الانطلاقة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من المدارس الابتدائية بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا، وسط أجواء احتفالية مبهجة واستعدادات مكثّفة طُبّقت خلالها الاحترازات الصحية كافة.

وذكر "العمري" خلال لقائه في نشرة النهار على "قناة الإخبارية" ما رأيته اليوم يشعر بأننا لم ننقطع لمدة طويلة عن الدراسة، حيث من اللافت توافد الطلاب والطالبات على المدارس، بما يعكس اهتمام وحرص أولياء الأمور على انتظام أبنائهم في الحضور بعد أن تمت تهيئة كافة الظروف لضمان استمرار العملية التعليمية بشكل آمن.

وأكد أن إدارة التعليم والمكاتب التابعة لها، استعدت منذ وقت مبكر لهذه العودة الحضورية، وفق الخطط المعتمدة من وزارة التعليم، مشيرًا إلى أن الخطط الإشرافية تضمنت مشاركة كافة القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات في العودة الحضورية بالوقوف ميدانيًا على جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال؛ وذلك للاطمئنان على سير الدراسة بما يضمن تحقيق الانطلاقة المتميزة، مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

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مدير تعليم عسير يتفقد انطلاقة العودة الحضورية للابتدائي ورياض الأطفال
سبق

وقف مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العمري، ميدانيًا، على الانطلاقة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من المدارس الابتدائية بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا، وسط أجواء احتفالية مبهجة واستعدادات مكثّفة طُبّقت خلالها الاحترازات الصحية كافة.

وذكر "العمري" خلال لقائه في نشرة النهار على "قناة الإخبارية" ما رأيته اليوم يشعر بأننا لم ننقطع لمدة طويلة عن الدراسة، حيث من اللافت توافد الطلاب والطالبات على المدارس، بما يعكس اهتمام وحرص أولياء الأمور على انتظام أبنائهم في الحضور بعد أن تمت تهيئة كافة الظروف لضمان استمرار العملية التعليمية بشكل آمن.

وأكد أن إدارة التعليم والمكاتب التابعة لها، استعدت منذ وقت مبكر لهذه العودة الحضورية، وفق الخطط المعتمدة من وزارة التعليم، مشيرًا إلى أن الخطط الإشرافية تضمنت مشاركة كافة القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات في العودة الحضورية بالوقوف ميدانيًا على جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال؛ وذلك للاطمئنان على سير الدراسة بما يضمن تحقيق الانطلاقة المتميزة، مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
04:10 PM

مدير تعليم عسير يتفقد انطلاقة العودة الحضورية للابتدائي ورياض الأطفال

قال: ما رأيته اليوم يشعرك بأننا لم ننقطع لمدة طويلة

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
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1,144

وقف مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العمري، ميدانيًا، على الانطلاقة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من المدارس الابتدائية بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا، وسط أجواء احتفالية مبهجة واستعدادات مكثّفة طُبّقت خلالها الاحترازات الصحية كافة.

وذكر "العمري" خلال لقائه في نشرة النهار على "قناة الإخبارية" ما رأيته اليوم يشعر بأننا لم ننقطع لمدة طويلة عن الدراسة، حيث من اللافت توافد الطلاب والطالبات على المدارس، بما يعكس اهتمام وحرص أولياء الأمور على انتظام أبنائهم في الحضور بعد أن تمت تهيئة كافة الظروف لضمان استمرار العملية التعليمية بشكل آمن.

وأكد أن إدارة التعليم والمكاتب التابعة لها، استعدت منذ وقت مبكر لهذه العودة الحضورية، وفق الخطط المعتمدة من وزارة التعليم، مشيرًا إلى أن الخطط الإشرافية تضمنت مشاركة كافة القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات في العودة الحضورية بالوقوف ميدانيًا على جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال؛ وذلك للاطمئنان على سير الدراسة بما يضمن تحقيق الانطلاقة المتميزة، مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

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