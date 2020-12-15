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وزير الإعلام اليمني يحذّر من تجاهل العالم لإرهاب مليشيا الحوثي في البحر الأحمر

مخطط إيران ومليشياتها الطائفية للعبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها نظام الملالي في إيران وأداته من مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن هذه الأنشطة الإرهابية تأتي في سياق مخطط إيران ومليشياتها الطائفية للعبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

وأضاف الأرياني، "أن تصاعد وتيرة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر، لا تمثل اعتداء على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة فحسب؛ بل تهديدًا خطيرًا وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية".

وطالَبَ الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف هذه التهديدات الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات رادعة وفي مقدمتها إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب.

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وزير الإعلام اليمني يحذّر من تجاهل العالم لإرهاب مليشيا الحوثي في البحر الأحمر
سبق

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها نظام الملالي في إيران وأداته من مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن هذه الأنشطة الإرهابية تأتي في سياق مخطط إيران ومليشياتها الطائفية للعبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

وأضاف الأرياني، "أن تصاعد وتيرة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر، لا تمثل اعتداء على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة فحسب؛ بل تهديدًا خطيرًا وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية".

وطالَبَ الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف هذه التهديدات الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات رادعة وفي مقدمتها إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
08:21 AM

وزير الإعلام اليمني يحذّر من تجاهل العالم لإرهاب مليشيا الحوثي في البحر الأحمر

مخطط إيران ومليشياتها الطائفية للعبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها نظام الملالي في إيران وأداته من مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن هذه الأنشطة الإرهابية تأتي في سياق مخطط إيران ومليشياتها الطائفية للعبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

وأضاف الأرياني، "أن تصاعد وتيرة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر، لا تمثل اعتداء على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة فحسب؛ بل تهديدًا خطيرًا وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية".

وطالَبَ الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف هذه التهديدات الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات رادعة وفي مقدمتها إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب.

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