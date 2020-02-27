"الشريف": هذه النسبة المستهدفة لحجاج الداخل لتطبق عليهم الإعاشة المسبقة

خلال الاجتماع التنسيقي بحضور (15) شركة وطنية لتقديم خدماتها ومنتجاتها

عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل اليوم، ورشة عمل بعنوان " الإعاشة مسبقة التجهيز"، وذلك برعاية وحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط. ووكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف.



وأكد وكيل الوزارة لشؤون الحج أن النسبة المستهدفة لهذا العام لتطبق عليها الإعاشة مسبقة التجهيز هي 45% أي ما يقارب 90 ألف حاج من حجاج الداخل.



وأشار نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط إلى أهمية تطبيق الإعاشة مسبقة التجهيز، كونها تخدم رؤية المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المجلس التنسيقي لتطوير خدمة قطاع حجاج الداخل.



فيما أكد شيخ متعهدي طائفة الإعاشة أحمد الشريف أن الطائفة تعمل بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة لتأهيل متعهدي الإعاشة التقليدية لتقديم الوجبات مسبقة التجهيز، مشيرًا إلى أن قطاع الإعاشة قادر على تلبية الطلب العالي وتقديم الخدمة وفق أعلى المعايير.



وشارك في الورشة ممثلون عن الشركة السعودية للكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج وكلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، كما أقام المجلس على هامش الورشة معرضًا مصاحبًا قدمت فيه (15) شركة وطنية خدماتها ومنتجاتها في مجال الإعاشة مسبقة التجهيز.



وحظيت الورشة على تفاعل قطاع خدمة حجاج الداخل، حيث بلغ عدد حضور الورشة أكثر من (247) مشاركًا من ممثلي قطاع خدمة حجاج الداخل ومن متعهدي الإعاشة.