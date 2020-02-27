النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشريف": هذه النسبة المستهدفة لحجاج الداخل لتطبق عليهم الإعاشة المسبقة

خلال الاجتماع التنسيقي بحضور (15) شركة وطنية لتقديم خدماتها ومنتجاتها

عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل اليوم، ورشة عمل بعنوان " الإعاشة مسبقة التجهيز"، وذلك برعاية وحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط. ووكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الحج أن النسبة المستهدفة لهذا العام لتطبق عليها الإعاشة مسبقة التجهيز هي 45% أي ما يقارب 90 ألف حاج من حجاج الداخل.

وأشار نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط إلى أهمية تطبيق الإعاشة مسبقة التجهيز، كونها تخدم رؤية المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المجلس التنسيقي لتطوير خدمة قطاع حجاج الداخل.

فيما أكد شيخ متعهدي طائفة الإعاشة أحمد الشريف أن الطائفة تعمل بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة لتأهيل متعهدي الإعاشة التقليدية لتقديم الوجبات مسبقة التجهيز، مشيرًا إلى أن قطاع الإعاشة قادر على تلبية الطلب العالي وتقديم الخدمة وفق أعلى المعايير.

وشارك في الورشة ممثلون عن الشركة السعودية للكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج وكلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، كما أقام المجلس على هامش الورشة معرضًا مصاحبًا قدمت فيه (15) شركة وطنية خدماتها ومنتجاتها في مجال الإعاشة مسبقة التجهيز.

وحظيت الورشة على تفاعل قطاع خدمة حجاج الداخل، حيث بلغ عدد حضور الورشة أكثر من (247) مشاركًا من ممثلي قطاع خدمة حجاج الداخل ومن متعهدي الإعاشة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشريف": هذه النسبة المستهدفة لحجاج الداخل لتطبق عليهم الإعاشة المسبقة
سبق

عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل اليوم، ورشة عمل بعنوان " الإعاشة مسبقة التجهيز"، وذلك برعاية وحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط. ووكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الحج أن النسبة المستهدفة لهذا العام لتطبق عليها الإعاشة مسبقة التجهيز هي 45% أي ما يقارب 90 ألف حاج من حجاج الداخل.

وأشار نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط إلى أهمية تطبيق الإعاشة مسبقة التجهيز، كونها تخدم رؤية المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المجلس التنسيقي لتطوير خدمة قطاع حجاج الداخل.

فيما أكد شيخ متعهدي طائفة الإعاشة أحمد الشريف أن الطائفة تعمل بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة لتأهيل متعهدي الإعاشة التقليدية لتقديم الوجبات مسبقة التجهيز، مشيرًا إلى أن قطاع الإعاشة قادر على تلبية الطلب العالي وتقديم الخدمة وفق أعلى المعايير.

وشارك في الورشة ممثلون عن الشركة السعودية للكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج وكلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، كما أقام المجلس على هامش الورشة معرضًا مصاحبًا قدمت فيه (15) شركة وطنية خدماتها ومنتجاتها في مجال الإعاشة مسبقة التجهيز.

وحظيت الورشة على تفاعل قطاع خدمة حجاج الداخل، حيث بلغ عدد حضور الورشة أكثر من (247) مشاركًا من ممثلي قطاع خدمة حجاج الداخل ومن متعهدي الإعاشة.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
07:08 PM

"الشريف": هذه النسبة المستهدفة لحجاج الداخل لتطبق عليهم الإعاشة المسبقة

خلال الاجتماع التنسيقي بحضور (15) شركة وطنية لتقديم خدماتها ومنتجاتها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,956

عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل اليوم، ورشة عمل بعنوان " الإعاشة مسبقة التجهيز"، وذلك برعاية وحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط. ووكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الحج أن النسبة المستهدفة لهذا العام لتطبق عليها الإعاشة مسبقة التجهيز هي 45% أي ما يقارب 90 ألف حاج من حجاج الداخل.

وأشار نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط إلى أهمية تطبيق الإعاشة مسبقة التجهيز، كونها تخدم رؤية المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المجلس التنسيقي لتطوير خدمة قطاع حجاج الداخل.

فيما أكد شيخ متعهدي طائفة الإعاشة أحمد الشريف أن الطائفة تعمل بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة لتأهيل متعهدي الإعاشة التقليدية لتقديم الوجبات مسبقة التجهيز، مشيرًا إلى أن قطاع الإعاشة قادر على تلبية الطلب العالي وتقديم الخدمة وفق أعلى المعايير.

وشارك في الورشة ممثلون عن الشركة السعودية للكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج وكلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، كما أقام المجلس على هامش الورشة معرضًا مصاحبًا قدمت فيه (15) شركة وطنية خدماتها ومنتجاتها في مجال الإعاشة مسبقة التجهيز.

وحظيت الورشة على تفاعل قطاع خدمة حجاج الداخل، حيث بلغ عدد حضور الورشة أكثر من (247) مشاركًا من ممثلي قطاع خدمة حجاج الداخل ومن متعهدي الإعاشة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,416
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,731
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,994

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة