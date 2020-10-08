"البجالي" إلى رتبة "نقيب"‎ بقوة الحج والعمرة

قلَّد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، الرتبة الجديدة للنقيب عبدالسلام بن فرج البجالي، عقب صدور الأمر الملكي القاضي بترقيته لرتبة "نقيب".



وشكر "البجالي" القيادة الحكيمة التي أولته هذه الثقة، مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً قوياً له لمواصلة المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، ثم الملك والوطن.