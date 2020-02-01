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"مدني جازان" يحذّر من التقلبات الجوية ويدعو لتجنب بطون الأودية

بعد تنبيه "الأرصاد" لسحب رعدية ممطرة ورياح سطحية نشطة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

مدني جازان التقلبات الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" يحذّر من التقلبات الجوية ويدعو لتجنب بطون الأودية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
03:15 PM

"مدني جازان" يحذّر من التقلبات الجوية ويدعو لتجنب بطون الأودية

بعد تنبيه "الأرصاد" لسحب رعدية ممطرة ورياح سطحية نشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

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