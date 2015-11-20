لدغة واحدة تقتل 20 رجلاً.. شاهد شجرة الكوبرا المرعبة

هل شاهدت شجرة الكوبرا من قبل؟ ربما هي أكثر الشجيرات إثارة للرعب، حيث تشابكت حول جذعها ثلاث حيات من الكوبرا الملك السام، التفت وهي تحمل الموت والجمال في محمية هندية.



وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، التقط مرشد الحياة البرية الهندي نيلش وانكيدي ( 32 عاماً )، هذا الفيديو يوم الأربعاء الماضي، بينما كانت حيات الكوبرا تتسلق شجرة صغيرة في محمية ملغات للنمور في ولاية ماهاراشترا الغربية.



وكان المشهد رائعاً ومروعاً، يقف من يشاهده بين جمال الطبيعة، ويخشى لدغة الموت من الحيات وقد رفعت رؤوسها تهزها كأنها تحتفل بالعودة إلى بيئتها الطبيعية.



وكان "نيلش" قد أنقذ الحيات الثلاث من ثلاثة بيوت مختلفة في قرية حريسال المجاورة للمحمية يوم الأربعاء.



ويقول "نيلش": "لقد أنقذت مئات الحيات والثعابين في العشرين عاماً الماضية لكنني لم أر مثل هذا المشهد مطلقاً ... كان من المدهش رؤية الثلاث معاً".



وتصف الصحيفة المشهد بأنه " جميل ورائع"، لكنه الجمال القاتل، لأن لدغة واحدة من سم حية الكوبرا الملك يمكن أن تقتل 20 رجلاً. (فيديو)