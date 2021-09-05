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نائب عسير لسياسات الجودة يلتقي ملاك المعاهد الأهلية بالمنطقة

بلغ عدد المتدربين خلال العام الماضي أكثر من 88 ألفاً

زار نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة، مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المهندس عبدالرحمن المراوني، مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير.

وافتتح لقاء ملاك المعاهد الأهلية بعسير، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، الدكتور سليمان الحفظي.

وتشرف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير، على أكثر من 54 منشأة تدريبية خاصة، منها 12 معهداً عالياً و18 معهد تدريب و22 مركز تدريب للجنسين.

ويبلغ عدد المتدربين بهذه المعاهد، خلال العام الماضي، أكثر من 88 ألف متدرب ومتدربة.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، عدداً من المواضيع المتعلقة بالتدريب الأهلي بالمؤسسة ودور ملاك المعاهد في المساهمة في نشر العملية التدريبية.

واستمع نائب المحافظ، لعدد من مقترحات ومطالب الملاك، وأطلعهم على مستجدات التدريب الأهلي، التي تضمن تدريباً مميزاً لأبناء الوطن.

وخلال الزيارة، اطلع "المرواني" على سير العمل في إدارة التدريب الأهلي بمنطقة عسير، حيث زار مقر الإدارة والتقى بمنسوبيها واستمع لشرح مفصل عن العملية التدريبية.

كما زار مقر الإدارة النسائية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير، بالإضافة لزيارة عدد من المعاهد الأهلية الخاصة بالمنطقة.

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نائب عسير لسياسات الجودة يلتقي ملاك المعاهد الأهلية بالمنطقة
سبق

زار نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة، مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المهندس عبدالرحمن المراوني، مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير.

وافتتح لقاء ملاك المعاهد الأهلية بعسير، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، الدكتور سليمان الحفظي.

وتشرف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير، على أكثر من 54 منشأة تدريبية خاصة، منها 12 معهداً عالياً و18 معهد تدريب و22 مركز تدريب للجنسين.

ويبلغ عدد المتدربين بهذه المعاهد، خلال العام الماضي، أكثر من 88 ألف متدرب ومتدربة.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، عدداً من المواضيع المتعلقة بالتدريب الأهلي بالمؤسسة ودور ملاك المعاهد في المساهمة في نشر العملية التدريبية.

واستمع نائب المحافظ، لعدد من مقترحات ومطالب الملاك، وأطلعهم على مستجدات التدريب الأهلي، التي تضمن تدريباً مميزاً لأبناء الوطن.

وخلال الزيارة، اطلع "المرواني" على سير العمل في إدارة التدريب الأهلي بمنطقة عسير، حيث زار مقر الإدارة والتقى بمنسوبيها واستمع لشرح مفصل عن العملية التدريبية.

كما زار مقر الإدارة النسائية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير، بالإضافة لزيارة عدد من المعاهد الأهلية الخاصة بالمنطقة.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
08:09 PM

نائب عسير لسياسات الجودة يلتقي ملاك المعاهد الأهلية بالمنطقة

بلغ عدد المتدربين خلال العام الماضي أكثر من 88 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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زار نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة، مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المهندس عبدالرحمن المراوني، مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير.

وافتتح لقاء ملاك المعاهد الأهلية بعسير، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، الدكتور سليمان الحفظي.

وتشرف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير، على أكثر من 54 منشأة تدريبية خاصة، منها 12 معهداً عالياً و18 معهد تدريب و22 مركز تدريب للجنسين.

ويبلغ عدد المتدربين بهذه المعاهد، خلال العام الماضي، أكثر من 88 ألف متدرب ومتدربة.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، عدداً من المواضيع المتعلقة بالتدريب الأهلي بالمؤسسة ودور ملاك المعاهد في المساهمة في نشر العملية التدريبية.

واستمع نائب المحافظ، لعدد من مقترحات ومطالب الملاك، وأطلعهم على مستجدات التدريب الأهلي، التي تضمن تدريباً مميزاً لأبناء الوطن.

وخلال الزيارة، اطلع "المرواني" على سير العمل في إدارة التدريب الأهلي بمنطقة عسير، حيث زار مقر الإدارة والتقى بمنسوبيها واستمع لشرح مفصل عن العملية التدريبية.

كما زار مقر الإدارة النسائية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير، بالإضافة لزيارة عدد من المعاهد الأهلية الخاصة بالمنطقة.

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