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ميلانو.. سرقة ساعات ثمينة ومبلغ مالي من عريس سعودي في شهر العسل

سيدة تسللت إلى غرفته واستولت على متعلقاته.. وكاميرات الفندق رصدتها

تعرض عريس سعودي للسرقة في ميلانو الإيطالية أول أمس بعد تسلل سيدة للفندق الذي يقطنه وسرقة جوازي سفر له ولزوجته ومبلغ مالي وساعات ثمينة تقدر بنحو ١٧٠ ألف ريال، فيما تبحث السلطات الإيطالية عن السارقة التي استطاعت كاميرات الفندق رصدها بتعاون مع السفارة السعودية هناك ومحاولة فك غموض القضية، خاصة وأن الفندق من أعرق الفنادق ولديه نظام حماية مُشدد ومعرفة كيف استطاعت التسلل للغرفة.

وبحسب المعلومات، فقد تعرض هذا العريس الذي يقضي شهر عسله في ميلانو للسرقة بعد تسلل السيدة لداخل الفندق الذي يعدُ من أكبر الفنادق هناك ومن فئة الخمسة نجوم، ثم صعدت للدور الذي يسكن به حتى دلفت لداخل الغرفة وسرقة جوازي السفر ومبلغ مالي وساعات ثمينة من ماركات معروفة.

وحصلت "سبق" على فيديو من داخل الفندق وثّق العملية وأظهر سيدة وهي تسير صوب الغرفة حتى تمكنت من دخولها والوصول لهدفها وسرقت ما وجدته باستثناء محفظته الشخصية التي كانت بمعيّته.


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ميلانو.. سرقة ساعات ثمينة ومبلغ مالي من عريس سعودي في شهر العسل
سبق

تعرض عريس سعودي للسرقة في ميلانو الإيطالية أول أمس بعد تسلل سيدة للفندق الذي يقطنه وسرقة جوازي سفر له ولزوجته ومبلغ مالي وساعات ثمينة تقدر بنحو ١٧٠ ألف ريال، فيما تبحث السلطات الإيطالية عن السارقة التي استطاعت كاميرات الفندق رصدها بتعاون مع السفارة السعودية هناك ومحاولة فك غموض القضية، خاصة وأن الفندق من أعرق الفنادق ولديه نظام حماية مُشدد ومعرفة كيف استطاعت التسلل للغرفة.

وبحسب المعلومات، فقد تعرض هذا العريس الذي يقضي شهر عسله في ميلانو للسرقة بعد تسلل السيدة لداخل الفندق الذي يعدُ من أكبر الفنادق هناك ومن فئة الخمسة نجوم، ثم صعدت للدور الذي يسكن به حتى دلفت لداخل الغرفة وسرقة جوازي السفر ومبلغ مالي وساعات ثمينة من ماركات معروفة.

وحصلت "سبق" على فيديو من داخل الفندق وثّق العملية وأظهر سيدة وهي تسير صوب الغرفة حتى تمكنت من دخولها والوصول لهدفها وسرقت ما وجدته باستثناء محفظته الشخصية التي كانت بمعيّته.


01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
10:08 PM

ميلانو.. سرقة ساعات ثمينة ومبلغ مالي من عريس سعودي في شهر العسل

سيدة تسللت إلى غرفته واستولت على متعلقاته.. وكاميرات الفندق رصدتها

A A A
بدر العتيبي - الرياض
15
10,839

تعرض عريس سعودي للسرقة في ميلانو الإيطالية أول أمس بعد تسلل سيدة للفندق الذي يقطنه وسرقة جوازي سفر له ولزوجته ومبلغ مالي وساعات ثمينة تقدر بنحو ١٧٠ ألف ريال، فيما تبحث السلطات الإيطالية عن السارقة التي استطاعت كاميرات الفندق رصدها بتعاون مع السفارة السعودية هناك ومحاولة فك غموض القضية، خاصة وأن الفندق من أعرق الفنادق ولديه نظام حماية مُشدد ومعرفة كيف استطاعت التسلل للغرفة.

وبحسب المعلومات، فقد تعرض هذا العريس الذي يقضي شهر عسله في ميلانو للسرقة بعد تسلل السيدة لداخل الفندق الذي يعدُ من أكبر الفنادق هناك ومن فئة الخمسة نجوم، ثم صعدت للدور الذي يسكن به حتى دلفت لداخل الغرفة وسرقة جوازي السفر ومبلغ مالي وساعات ثمينة من ماركات معروفة.

وحصلت "سبق" على فيديو من داخل الفندق وثّق العملية وأظهر سيدة وهي تسير صوب الغرفة حتى تمكنت من دخولها والوصول لهدفها وسرقت ما وجدته باستثناء محفظته الشخصية التي كانت بمعيّته.


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