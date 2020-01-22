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الفيصل يهنئ الملك وولي العهد بتأهّل "الأخضر" لأولمبياد طوكيو

أشاد بالمدرب واللاعبين.. وتمنّى تحقيقهم للكأس الآسيوي

رفع الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله – بمناسبة تأهّل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لمنافسات أولمبياد طوكيو، والوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا.

وقال: "أهنّئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حفظهما الله، بهذا الإنجاز الذي حققه أبطالنا بالوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرون بالوصول للمباراة النهائية لكأس آسيا، وهو نتاج ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من قيادتنا التي هيّأت كل ما يحقق النجاح والانتصار لهذا الوطن العظيم".

وأضاف: أهنّئ الشعب السعودي وكافة الرياضيين على هذا الإنجاز الذي حققه أبطالنا اليوم، بقيادة المدرب الوطني المتميز سعد الشهري؛ حيث أكدوا علوَّ كعب الكرة السعودية وامتلاكها نجومًا مميزين، ومدربين سعوديين على مستوى عال قادرين على تخطّي كل الظروف والصعاب وتحقيق أكبر المنجزات لوطنهم، وأتمنّى لهم التوفيق في خطوتهم المقبلة وتحقيق الكأس.

الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي تحت 23 عام

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل يهنئ الملك وولي العهد بتأهّل "الأخضر" لأولمبياد طوكيو
سبق

رفع الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله – بمناسبة تأهّل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لمنافسات أولمبياد طوكيو، والوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا.

وقال: "أهنّئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حفظهما الله، بهذا الإنجاز الذي حققه أبطالنا بالوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرون بالوصول للمباراة النهائية لكأس آسيا، وهو نتاج ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من قيادتنا التي هيّأت كل ما يحقق النجاح والانتصار لهذا الوطن العظيم".

وأضاف: أهنّئ الشعب السعودي وكافة الرياضيين على هذا الإنجاز الذي حققه أبطالنا اليوم، بقيادة المدرب الوطني المتميز سعد الشهري؛ حيث أكدوا علوَّ كعب الكرة السعودية وامتلاكها نجومًا مميزين، ومدربين سعوديين على مستوى عال قادرين على تخطّي كل الظروف والصعاب وتحقيق أكبر المنجزات لوطنهم، وأتمنّى لهم التوفيق في خطوتهم المقبلة وتحقيق الكأس.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
05:07 PM

الفيصل يهنئ الملك وولي العهد بتأهّل "الأخضر" لأولمبياد طوكيو

أشاد بالمدرب واللاعبين.. وتمنّى تحقيقهم للكأس الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله – بمناسبة تأهّل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لمنافسات أولمبياد طوكيو، والوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا.

وقال: "أهنّئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حفظهما الله، بهذا الإنجاز الذي حققه أبطالنا بالوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرون بالوصول للمباراة النهائية لكأس آسيا، وهو نتاج ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من قيادتنا التي هيّأت كل ما يحقق النجاح والانتصار لهذا الوطن العظيم".

وأضاف: أهنّئ الشعب السعودي وكافة الرياضيين على هذا الإنجاز الذي حققه أبطالنا اليوم، بقيادة المدرب الوطني المتميز سعد الشهري؛ حيث أكدوا علوَّ كعب الكرة السعودية وامتلاكها نجومًا مميزين، ومدربين سعوديين على مستوى عال قادرين على تخطّي كل الظروف والصعاب وتحقيق أكبر المنجزات لوطنهم، وأتمنّى لهم التوفيق في خطوتهم المقبلة وتحقيق الكأس.

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