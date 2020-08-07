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استشهاد شابة فلسطينية في الضفة الغربية

خلال اشتباك بين مواطنين وجنود الاحتلال

أفاد مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة أن شابة فلسطينية قُتلت بالرصاص في الضفة الغربية؛ حيث اشتبك جنود إسرائيليون مع عدد من الفلسطينيين يوم الجمعة.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا قالت فيه: استشهدت داليا أحمد سليمان سمودي البالغة من العمر 23 عامًا، متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الحي، في منطقة الجبريات بجنين، فجر اليوم.


وأضاف وفق ما نقلته "رويترز": أصيبت في صدرها واخترقت الرصاصة الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن الجنود لم يستخدموا الذخيرة الحية خلال الاشتباك، وإن الفلسطينيين فتحوا النار وألقوا عبوات ناسفة.

وذكر أفراد من أقارب الشهيدة أنها أصيبت بينما كانت تحاول إغلاق النافذة لمنع تسرب الغاز المسيل للدموع إلى بيتها.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال: أحداث شغب وقعت خلال عمل القوات في المنطقة.

وأردف: أطلق الفلسطينيون ذخيرة حية وألقوا حجارة ومواد ناسفة باتجاه القوات التي ردت باستخدام وسائل تفريق مثيري الشغب، والجنود قد استخدموا ذخيرة حية.

وذكر سكان أن الفلسطينيين لم يستخدموا أسلحة نارية، وإنما ألقى البعض حجارة على القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المنطقة.

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استشهاد شابة فلسطينية في الضفة الغربية
سبق

أفاد مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة أن شابة فلسطينية قُتلت بالرصاص في الضفة الغربية؛ حيث اشتبك جنود إسرائيليون مع عدد من الفلسطينيين يوم الجمعة.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا قالت فيه: استشهدت داليا أحمد سليمان سمودي البالغة من العمر 23 عامًا، متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الحي، في منطقة الجبريات بجنين، فجر اليوم.


وأضاف وفق ما نقلته "رويترز": أصيبت في صدرها واخترقت الرصاصة الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن الجنود لم يستخدموا الذخيرة الحية خلال الاشتباك، وإن الفلسطينيين فتحوا النار وألقوا عبوات ناسفة.

وذكر أفراد من أقارب الشهيدة أنها أصيبت بينما كانت تحاول إغلاق النافذة لمنع تسرب الغاز المسيل للدموع إلى بيتها.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال: أحداث شغب وقعت خلال عمل القوات في المنطقة.

وأردف: أطلق الفلسطينيون ذخيرة حية وألقوا حجارة ومواد ناسفة باتجاه القوات التي ردت باستخدام وسائل تفريق مثيري الشغب، والجنود قد استخدموا ذخيرة حية.

وذكر سكان أن الفلسطينيين لم يستخدموا أسلحة نارية، وإنما ألقى البعض حجارة على القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المنطقة.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
05:54 PM

استشهاد شابة فلسطينية في الضفة الغربية

خلال اشتباك بين مواطنين وجنود الاحتلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة أن شابة فلسطينية قُتلت بالرصاص في الضفة الغربية؛ حيث اشتبك جنود إسرائيليون مع عدد من الفلسطينيين يوم الجمعة.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا قالت فيه: استشهدت داليا أحمد سليمان سمودي البالغة من العمر 23 عامًا، متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الحي، في منطقة الجبريات بجنين، فجر اليوم.


وأضاف وفق ما نقلته "رويترز": أصيبت في صدرها واخترقت الرصاصة الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن الجنود لم يستخدموا الذخيرة الحية خلال الاشتباك، وإن الفلسطينيين فتحوا النار وألقوا عبوات ناسفة.

وذكر أفراد من أقارب الشهيدة أنها أصيبت بينما كانت تحاول إغلاق النافذة لمنع تسرب الغاز المسيل للدموع إلى بيتها.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال: أحداث شغب وقعت خلال عمل القوات في المنطقة.

وأردف: أطلق الفلسطينيون ذخيرة حية وألقوا حجارة ومواد ناسفة باتجاه القوات التي ردت باستخدام وسائل تفريق مثيري الشغب، والجنود قد استخدموا ذخيرة حية.

وذكر سكان أن الفلسطينيين لم يستخدموا أسلحة نارية، وإنما ألقى البعض حجارة على القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المنطقة.

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